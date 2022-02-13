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Özel Haber... Rüzgar değil fırtına! Edin Visca parasını çıkardı

Trabzonspor'da Edin Visca fırtınası... Trabzonspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken maça attığı iki golle damga vuran Edin Visca, Bordo-Mavili forma ile son 3 maçta 4 gol attı. Yıldız futbolcu takımına kazandırdığı 3 galibiyetle bu sezon için maaşını neredeyse şimdiden çıkardı. İşte detaylar...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
13.02.2022 21:55 - Son Güncelleme: 13.02.2022 21:57
Rüzgar değil fırtına! Edin Visca parasını çıkardı

Trabzonspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken maça attığı iki golle damga vuran Edin Visca, Bordo-Mavili forma ile son 3 maçta 4 gol attı.

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Rüzgar değil fırtına! Edin Visca parasını çıkardı

Bordo-Mavililer'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Boşnak futbolcu, Konyaspor karşısında takımının iki golüne de imza atarak alınan galibiyette önemli bir rol oynadı.

Rüzgar değil fırtına! Edin Visca parasını çıkardı

EDİN VİSCA 3 MAÇTA 4 GOLE ULAŞTI

Konyaspor ağlarını iki kez sarsan Edin Visca, Trabzonspor forması ile son 3 maçta 4 gole ulaşmayı başardı.

Rüzgar değil fırtına! Edin Visca parasını çıkardı

Bordo-Mavililer'in Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta takımının ikinci atan, Kasımpaşa'ya karşı 1-0 galip gelinen maçta ise Fırtına'nın tek sayısını atan Visca, Konya galibiyetinin de iki golle baş mimarı oldu.

Rüzgar değil fırtına! Edin Visca parasını çıkardı

Boşnak futbolcu böylelikle takımına son 3 haftada galibiyeti getiren isim olmayı başardı.

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