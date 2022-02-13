Özel Haber... Rüzgar değil fırtına! Edin Visca parasını çıkardı
Trabzonspor'da Edin Visca fırtınası... Trabzonspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken maça attığı iki golle damga vuran Edin Visca, Bordo-Mavili forma ile son 3 maçta 4 gol attı. Yıldız futbolcu takımına kazandırdığı 3 galibiyetle bu sezon için maaşını neredeyse şimdiden çıkardı. İşte detaylar...
13.02.2022 21:55
- Son Güncelleme: 13.02.2022 21:57
Trabzonspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken maça attığı iki golle damga vuran Edin Visca, Bordo-Mavili forma ile son 3 maçta 4 gol attı.
Bordo-Mavililer'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Boşnak futbolcu, Konyaspor karşısında takımının iki golüne de imza atarak alınan galibiyette önemli bir rol oynadı.
EDİN VİSCA 3 MAÇTA 4 GOLE ULAŞTI
Konyaspor ağlarını iki kez sarsan Edin Visca, Trabzonspor forması ile son 3 maçta 4 gole ulaşmayı başardı.