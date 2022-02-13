Özel Haber... Rüzgar değil fırtına! Edin Visca parasını çıkardı

Bordo-Mavililer'in Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta takımının ikinci atan, Kasımpaşa'ya karşı 1-0 galip gelinen maçta ise Fırtına'nın tek sayısını atan Visca, Konya galibiyetinin de iki golle baş mimarı oldu.