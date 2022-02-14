Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu! Talibi aranıyor
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atan Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. Sezon başında kadroya katılan isimlerden birçoğu performansıyla taraftara saç baş yoldururken, bu isimlerden biri de Berisha oldu. Kaçırdığı gollerle eleştirilerin hedefi olan Berisha için sarı-lacivertli kulüp flaş bir karar aldı.
14.02.2022 10:01
- Son Güncelleme: 14.02.2022 10:01
Süper Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, 25 hafta sonunda zirvenin 20 puan gerisine düşerek taraftarına yine hayal kırıklığı yaşattı.
Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na da son 16 turuna veda ederken, Fenerbahçe'nin bu sezon elinde hedef olarak bir tek Konferans Ligi kaldı.
Son yıllarda golcü sıkıntısı çeken Kanarya'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Mergim Berisha da sarı-lacivertlilerin kanayan yarasına çare olamadı.