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5 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın zor sınavı! Trabzonspor maçı öncesinde eksik çok

Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta galibiyet elde edemeyen Galatasaray, Trabzonspor karşısında ya tamam ya devam maçına çıkacak. Üst üste gelen sakatlıklıkların yanı sıra takımın yıldızlarından Henry Onyekuru'nun sözleşme krizi moralleri iyice bozdu. Onyekuru'dan yoksun maça çıkacak Galatasaray'da eksik çok.

04.07.2020 11:20 - Son Güncelleme: 04.07.2020 11:25
5 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın zor sınavı! Trabzonspor maçı öncesinde eksik çok

Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra çıktığı 5 lig maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.

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5 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın zor sınavı! Trabzonspor maçı öncesinde eksik çok

Şampiyonluk şansının matematiksel olarak devam edebilmesi için kazanmak zorunda olan sarı-kırmızılı takım alacağı 3 puanla en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme yolunda şans yakalayacak.

5 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın zor sınavı! Trabzonspor maçı öncesinde eksik çok

ASLAN AĞIR YARALI
Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyan Trabzonspor mücadelesi öncesi Florya'da hava pek olumlu değil. Üst üste gelen sakatlıklıkların yanı sıra takımın yıldızlarından Henry Onyekuru'nun sözleşme krizi moralleri iyice bozdu. Onyekuru'dan yoksun maça çıkacak Galatasaray'da eksik çok.

5 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın zor sınavı! Trabzonspor maçı öncesinde eksik çok

Çaykur Rize maçında sakatlanan Muslera ve Andone'nin yanı sıra Falcao henüz hazır duruma gelemedi. Lemina da sakatlığı , Adem ise cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

5 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın zor sınavı! Trabzonspor maçı öncesinde eksik çok

Bunca eksiğine rağmen teknik heyet zorlu sınavdan 3 puan çıkarmak için karşılaşmanın uzun uzun analizini yapıyor.

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