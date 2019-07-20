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Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın transfer bedelini menajeri duyurdu

İtalyanların Yusuf Yazıcı sevdası bitmiyor... Serie A ekiplerinden Lazio, Milinkovic-Savic'i satar satmaz Yusuf Yazıcı için masaya oturacak. İtalyan basını teklif yapıldığını belirterek rakam verdi. Peki, Trabzonspor bu transferden ne kadar kazanacak? Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'ya gitmek istediğini söyleyen Milli yıldız için ne kadar istiyor?

20.07.2019 14:30 - Son Güncelleme: 20.07.2019 14:37
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın transfer bedelini menajeri duyurdu

Başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için kaç paralık teklif gelirse gelsin bu sezon kadroda kalacaklarını açıklamıştı.

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın transfer bedelini menajeri duyurdu

Bu açıklamaya rağmen özellikle Yusuf'un ayrılmak istediği de biliniyor ve bu açıklama da yine Ağaoğlu tarafından yapıldı.

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın transfer bedelini menajeri duyurdu

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Trabzonspor'un 22 yaşındaki genç yıldızı için planlarını yaptı.

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın transfer bedelini menajeri duyurdu

Lille Başkanı da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak milli futbolcunun kendilerine gelmek istediğini söylemişti.

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın transfer bedelini menajeri duyurdu

Hatta Yusuf, Lille'nin beki Mehmet Zeki Çelik'le sosyal medyada fotoğrafını paylaşmış ve bu Lille Kulübü'ne yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanmıştı.

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