Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın transfer bedelini menajeri duyurdu
İtalyanların Yusuf Yazıcı sevdası bitmiyor... Serie A ekiplerinden Lazio, Milinkovic-Savic'i satar satmaz Yusuf Yazıcı için masaya oturacak. İtalyan basını teklif yapıldığını belirterek rakam verdi. Peki, Trabzonspor bu transferden ne kadar kazanacak? Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'ya gitmek istediğini söyleyen Milli yıldız için ne kadar istiyor?
20.07.2019 14:30
- Son Güncelleme: 20.07.2019 14:37
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