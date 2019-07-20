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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri olan eski Fenerbahçeli Josef de Souza ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı orta sahanın Galatasaray'a gelmek istediği ve Galatasaray'ın Josef de Souza'yı kiralık olarak kadrosuna katacağı öne sürülmüştü. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli kulübünün başkanından resmi açıklama geldi. İşte Josef de Souza transferi ile ilgili merak edilen detaylar...

20.07.2019 20:08 - Son Güncelleme: 20.07.2019 20:35
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama geldi!

Josef de Souza ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama geldi!

Galatasaray, Fernando'nun Sevilla'ya satılmasından sonra orta saha arayışlarına hız kazandırmış ve bu bölgeye Fulham'ın genç yıldız adayı Seri'yi transfer etmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama geldi!

Sarı-kırmızılıların orta saha mevkisine bir oyuncu daha transfer etmek istediği ve bu bölge için düşünülen ismin Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza olduğu ileri sürülmüştü.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama geldi!

Öyle ki, Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği ve sarı-kırmızılıların Josef'i kiralık olarak kadrosuna katacağı ifade edilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama geldi!

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli kulübü Başkanı Ahmad Ali Al Sayegh'ten konu ile ilgili açıklama geldi.

İşte açıklamalardan satır başları...

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