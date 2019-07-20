Son dakika Galatasaray transfer haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama geldi!
Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri olan eski Fenerbahçeli Josef de Souza ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı orta sahanın Galatasaray'a gelmek istediği ve Galatasaray'ın Josef de Souza'yı kiralık olarak kadrosuna katacağı öne sürülmüştü. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli kulübünün başkanından resmi açıklama geldi. İşte Josef de Souza transferi ile ilgili merak edilen detaylar...
20.07.2019 20:08
- Son Güncelleme: 20.07.2019 20:35
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