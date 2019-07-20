Galatasaray Diagne sonrası bombaları patlatacak! Şampiyonlar ligi tarifesi... Son dakika haberleri
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, hayal kırıklığına uğratmıştı. Diagne'yi elden çıkarmak ve elini rahatlatmak isteyen Galatasaray'a müjde Suudi Arabistan takımı Al Nassr'dan gelmişti. Galatasaray, Mbaye Diagne'yi sattıktan sonra bombaları peş peşe patlatacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da Fatih Terim yönetiminde transfer çalışmaları son hızla devam ediyor. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri ve Aslan'ın Şampiyonlar Ligi ilk 11'i:
20.07.2019 12:12
- Son Güncelleme: 20.07.2019 12:17
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