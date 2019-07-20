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Galatasaray Diagne sonrası bombaları patlatacak! Şampiyonlar ligi tarifesi... Son dakika haberleri

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, hayal kırıklığına uğratmıştı. Diagne'yi elden çıkarmak ve elini rahatlatmak isteyen Galatasaray'a müjde Suudi Arabistan takımı Al Nassr'dan gelmişti. Galatasaray, Mbaye Diagne'yi sattıktan sonra bombaları peş peşe patlatacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da Fatih Terim yönetiminde transfer çalışmaları son hızla devam ediyor. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri ve Aslan'ın Şampiyonlar Ligi ilk 11'i:

20.07.2019 12:12 - Son Güncelleme: 20.07.2019 12:17
Galatasaray Diagne sonrası bombaları patlatacak! Şampiyonlar ligi tarifesi... Son dakika haberleri

Galatasaray, birkaç gündür transfer pazarlığı yaptığı Al Nassr ile Diagne için anlaşmak üzere... Transfer her an resmiyete dökülebilir. Geçen sezon Kasımpaşa'dan 10 milyon euroya transfer olan Senegalli golcü, 4 milyon euro farkla Arabistan'ın yolunu tutacak.

Galatasaray Diagne sonrası bombaları patlatacak! Şampiyonlar ligi tarifesi... Son dakika haberleri

Galatasaray'da Mbaye Diagne bilinmezliği nihayet çözülüyor. Sarı-Kırmızılılar birkaç gündür pazarlık halinde olduğu Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Diagne için anlaşmaya vardı.

Galatasaray Diagne sonrası bombaları patlatacak! Şampiyonlar ligi tarifesi... Son dakika haberleri

Cimbom, 18 milyon Euro'dan açtığı pazarlıkta 14 milyon Euro'ya kadar indi ve sonunda anlaşma sağlandı. Transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Galatasaray Diagne sonrası bombaları patlatacak! Şampiyonlar ligi tarifesi... Son dakika haberleri

Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcüye 10 milyon Euro bonservis, 3 milyon da prim vermişti.

Galatasaray Diagne sonrası bombaları patlatacak! Şampiyonlar ligi tarifesi... Son dakika haberleri

Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Fatih Terim de Diagne ile çalışmak istemediği için yönetim yıldız golcüyü gönderme kararı almıştı.

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