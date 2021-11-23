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Haberler Spor Trabzonspor'un farklı Gaziantep FK galibiyetini spor yazarları değerlendirdi

Trabzonspor'un farklı Gaziantep FK galibiyetini spor yazarları değerlendirdi

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Trabzonspor, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 33'e yükseltti ve en yakın rakibiyle arasındaki 7 puanlık farkı korudu. Yenilmezlik serisini de 25 maça çıkaran bordo mavili takımın performansını spor yazarları değerlendirdi. Öte yandan mücadele yerel basında da geniş yer buldu.

takvim.com.tr
AJANSLAR
23.11.2021 09:59 - Son Güncelleme: 23.11.2021 09:59
Trabzonspor’un farklı Gaziantep FK galibiyetini spor yazarları değerlendirdi

ÖNEMLİ OLAN RUH - YUNUS EMRE SEL

Eksik futbolcular, tam maç başlayacakken şanssızlıklar, ağza getirilen yürekler, ağzı açık bırakan goller, tutulan nefesler, gol için saklanan formalar, baskılar, hatalar ve çıkarılan dersler, tereddütler, karamsarlıklar, direnişler...
Ardından ilk yarı sonuna kadar süren derin bir sessizlik.

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Trabzonspor’un farklı Gaziantep FK galibiyetini spor yazarları değerlendirdi

Bu sessizlik Nwakaeme ile başlayacak, Djaniny ile zirveye ulaşacak, Cornelius ile kendini bulacak fırtınadan önceki sessizlikti… Trabzonspor oldukça zorlandığı bir 10 dakikanın karanlığından süperstar performanslarıyla çıktı. İkinci yarıda ise tıpkı ilk yarının 10 dakikasında olduğu gibi bir Gaziantep baskısı vardı.
Bu dakikalarda futbol şansı Trabzonspor'un yanındaydı.

Trabzonspor’un farklı Gaziantep FK galibiyetini spor yazarları değerlendirdi

En güçlü yanı duran toplardaki defans oyunu olmasına rağmen dün daha çok pozisyon veren bir takım görünümündeydi eksiklerin etkisiyle.
Bu dakikalarda Trabzonspor kontra ile fırsatlar da yakaladı fakat farkı artırma şanslarında Günay'a takıldı.

Trabzonspor’un farklı Gaziantep FK galibiyetini spor yazarları değerlendirdi

Uğurcan, Hamsik, Bakasetas… Ligin en dominant, en formda üç oyuncusunun mahrumiyetine Erce'nin maçın başlamasına saniyeler kala yaşadığı sakatlığın eksikliğini de ekleyin.

Trabzonspor’un farklı Gaziantep FK galibiyetini spor yazarları değerlendirdi

Trabzonspor bir başka klişeyi daha tarihin tozlu fikstürlerine gömdü; eksikler sadece kağıt üzerindedir, önemli olan sahaya çıkan ruh ve formasyona olan bağlılıktır.
Trabzonspor verdiği mücadele için sadece bir basamak çıktı ama bundan sonraki basamaklar için yere daha sağlam basmak gerekiyor.

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