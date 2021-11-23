Trabzonspor’un farklı Gaziantep FK galibiyetini spor yazarları değerlendirdi

Trabzonspor bir başka klişeyi daha tarihin tozlu fikstürlerine gömdü; eksikler sadece kağıt üzerindedir, önemli olan sahaya çıkan ruh ve formasyona olan bağlılıktır.

Trabzonspor verdiği mücadele için sadece bir basamak çıktı ama bundan sonraki basamaklar için yere daha sağlam basmak gerekiyor.