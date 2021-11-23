Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Burak Elmas'tan şok sözler: Defolup gidin
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 2-1'lik skorla kazanırken, maçın ardından protokol tribününde olay çıktı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe'nin son golü sonrası TFF yöneticilerinin sevinmesinin ardından duruma "Defolup gidin" sözleriyle tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin 2-1 galibiyetiyle sona eren dev derbinin devre arasında protokol tribününün karıştığı, maçı izlemeye gelen üç TFF yöneticisi Ali Düşmez, İsmail Erdem ve Nuri Akın ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas arasında sert tartışmanın yaşandığı ortaya çıktı. Ağır sözlerin havada uçuştuğu gerilim anında, fiziki teması araya giren korumalar önledi. İşte sert tartışmanın detayları...
'BİZ GİDİP GÖRÜŞECEĞİZ'
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapacağı ziyaret için tüm kulüp başkanlarına davette bulunacağını açıklamıştı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Kimse gelmese bile biz gidip görüşeceğiz. Galatasaray kendisine menfaat sağlamak için yola çıkmadı. Kimin isyanı varsa yanımızda olur" dedi.
ÖZDEMİR'DEN JET RANDEVU
Fenerbahçe maçının ardından hakem konusunda basın toplantısı düzenleyen ve şikâyet etmek için Futbol Federasyonu'na gideceğini söyleyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a cevap hemen geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, gece yarısında Elmas'ın randevu talebini kabul ettiği ve "Salı (bugün) günü 15.00'te bekliyorum" diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.
'BU HAKEMİ ÖZEL Mİ SEÇTİNİZ?'
Edinilen bilgilere göre, 1-1 biten ilk yarının ardından protokol tribününün fuayesinde çay içmekte olan TFF yöneticileri Ali Düşmez, İsmail Erdem ve Nuri Akın'ın yanına giden Burak Elmas, TFF Başkan vekili Ali Düşmez'e, "Bu hakemi özel mi seçtiniz?" dedi. Düşmez, "Nereden çıkardınız böyle bir şeyi. Biz hiç karışmıyoruz. Görevlendirmeleri Merkez Hakem Kurulu yapıyor. Sizler de Oflu Hoca gibi keyfinize göre hakem istiyorsunuz. Atanmış bir MHK var ve bu iş onların işi" cevabını verdi.
'SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'
Düşmez'in yanıtından hoşnut olmayan Elmas, "Zaten o sistemi değiştireceğiz. Bu tür hakemlerle bu sezon bitmez" diyerek sitemine devam etti. Ali Düşmez'in lavaboya gitmek için ortamdan ayrılmasıyla ortalık biraz olsun sakinleşmişken, araya giren Nuri Akın'ın sözleri fitili ateşledi.