Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Burak Elmas’tan şok sözler: Defolup gidin

'BU HAKEMİ ÖZEL Mİ SEÇTİNİZ?'

Edinilen bilgilere göre, 1-1 biten ilk yarının ardından protokol tribününün fuayesinde çay içmekte olan TFF yöneticileri Ali Düşmez, İsmail Erdem ve Nuri Akın'ın yanına giden Burak Elmas, TFF Başkan vekili Ali Düşmez'e, "Bu hakemi özel mi seçtiniz?" dedi. Düşmez, "Nereden çıkardınız böyle bir şeyi. Biz hiç karışmıyoruz. Görevlendirmeleri Merkez Hakem Kurulu yapıyor. Sizler de Oflu Hoca gibi keyfinize göre hakem istiyorsunuz. Atanmış bir MHK var ve bu iş onların işi" cevabını verdi.