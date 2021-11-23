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Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bu konuşma çözdü! "İnanmayan otobüse binmesin"

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe'de kara bulutlar dağıldı. Sarı-lacivertli ekibin derbi öncesi karşılaşmaya nasıl motive olduğu da ortaya çıktı. Özellikle NEF Stadyumuna hareket öncesi "İnanmayan otobüse binmesin" mesajı galibiyet motivasyonunu sağladı. İşte detaylar...

23.11.2021 11:37 - Son Güncelleme: 23.11.2021 11:37
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bu konuşma çözdü! İnanmayan otobüse binmesin

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta motivasyon farkı ortaya çıktı. Tüm takım galibiyete olan inancını hep dile getirdi.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bu konuşma çözdü! İnanmayan otobüse binmesin

Başkan Ali Koç ve yöneticiler de takımın motivasyonunu artırmak için büyük bir çaba gösterdi. Samandıra'da huzur ortamının sağlanması amaçlandı. Maçtan bir hafta önce Samandıra Can Bartu Tesisleri tepeden tırnağa sarı-lacivertli bayraklarla süslendi. Kendi seyircisinin olmadığı ortamda 90 dakika oynayacak olan Fenerbahçeli futbolcuların sarı-lacivert renkler ve derbilerdeki üstünlük adeta içlerine işletildi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bu konuşma çözdü! İnanmayan otobüse binmesin

Fenerbahçeli futbolcular hafta içinde sadece oyuncu grubunun katıldığı bir yemekte bir araya geldiler.Marşların söylendiği, galibiyet yeminlerinin edildiği bir organizasyona dönüşen yemekte, oyuncular yerlisinden yabancısına tek vücut oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bu konuşma çözdü! İnanmayan otobüse binmesin

Başkan Ali Koç ve yöneticiler, "Fenerbahçe bu derbide her zaman üstün taraftır!"

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bu konuşma çözdü! İnanmayan otobüse binmesin

Galibiyete inanmayan takım otobüsüne binmesin!" cümlesi ile takımın konsantrasyonunu ve inancını zirveye taşıdı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bu konuşma çözdü! İnanmayan otobüse binmesin

Nef Stadı'nda Fenerbahçe soyunma odası da adeta Kadıköy gibiydi. Her yer sarı-lacivertli bayraklarla süslendi. (Milliyet)

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