Trabzonspor'un farklı Alanyaspor galibiyeti yerel basında: Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esiyor. Her geçen hafta rakipleriyle arasındaki puan farkını açan bordo-mavililer, hedefe yaklaşmaya devam ediyor. Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor yerel basınında büyük coşku yaşandı. İşte atılan manşetler...
21.02.2022 13:56 - Son Güncelleme:
Trabzonspor'da bayram havası yaşanıyor. Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden bordo-mavililer şampiyonluk hedefine adım adım yaklaşıyor.