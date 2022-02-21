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Trabzonspor'un farklı Alanyaspor galibiyeti yerel basında: Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esiyor. Her geçen hafta rakipleriyle arasındaki puan farkını açan bordo-mavililer, hedefe yaklaşmaya devam ediyor. Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor yerel basınında büyük coşku yaşandı. İşte atılan manşetler...

21.02.2022 13:56 - Son Güncelleme:
Trabzonspor’un farklı Alanyaspor galibiyeti yerel basında: Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon

Trabzonspor'da bayram havası yaşanıyor. Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden bordo-mavililer şampiyonluk hedefine adım adım yaklaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor’un farklı Alanyaspor galibiyeti yerel basında: Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon

Alınan farklı galibiyet ve puan farkının açılması yerel basında da büyük coşku yarattı.

İşte o manşetler...

Trabzonspor’un farklı Alanyaspor galibiyeti yerel basında: Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon

Taka: Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon.

Trabzonspor’un farklı Alanyaspor galibiyeti yerel basında: Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon

Ekspres: Fırtına gururla sunar.

Trabzonspor’un farklı Alanyaspor galibiyeti yerel basında: Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon

Sonnokta: Allah'ım bitmesin bu rüya.

Trabzonspor’un farklı Alanyaspor galibiyeti yerel basında: Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon

Günebakış: Trabzonspor 4 köşe.

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