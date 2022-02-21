Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Göztepe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, İzmir deplasmanında Göztepe'nin konuğu olacak. Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde Cimbom çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi. Torrent deplasmanda galip gelerek bir seri başlatmak istiyor. İşte karşılaşmada muhtemel 11'ler.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.
Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı.
LİGDE SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.