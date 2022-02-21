Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Göztepe-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

LİGDE SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.