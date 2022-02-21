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Haberler Spor Trabzonspor'un farklı Alanyaspor galibiyeti sonrası Abdullah Avcı'ya övgü dolu sözler: Zehire karşı panzehir!

Trabzonspor'un farklı Alanyaspor galibiyeti sonrası Abdullah Avcı'ya övgü dolu sözler: Zehire karşı panzehir!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 yenerek puanını 63'e yükseltti. Fırtına'nın Alanyaspor karşısındaki oyununu değerlendiren spor yazarları Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya övgüler yağdırdı.

21.02.2022 10:28 - Son Güncelleme: 21.02.2022 10:43
Trabzonspor’un farklı Alanyaspor galibiyeti sonrası Abdullah Avcı’ya övgü dolu sözler: Zehire karşı panzehir!

REHA KAPSAL - AYRI LİG!

Trabzonspor ligde doludizgin giderken özellikle Farioli geldikten sonra çıkışta olan Aytemiz Alanyaspor'a karşı deplasmanda nasıl bir görüntü çizeceği çoğu futbolsever için merak konusuydu.

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Trabzonspor’un farklı Alanyaspor galibiyeti sonrası Abdullah Avcı’ya övgü dolu sözler: Zehire karşı panzehir!

Trabzonspor'u değerlendirirken insanların unuttuğu en önemli şey şu. Eksikleri, sakatlanıp sezonu tamamlayan, kart cezalısı olan, Covid olan oyuncuları olmasa da fark etmiyor. Çünkü saha içinde bu isimlere bağımlı bir oyun oynamıyorlar.

Trabzonspor’un farklı Alanyaspor galibiyeti sonrası Abdullah Avcı’ya övgü dolu sözler: Zehire karşı panzehir!

Abdullah Avcı oyun gücünün en önemli şey olduğuna herkesi inandırmış. Bu değerli oyun organizasyonunun kaliteli futbolcuların bile üzerinde olması sahada diğer rakiplerine göre farkı getirdiği gibi başarıyı da peşinde getirmesi gayet doğal.

Trabzonspor’un farklı Alanyaspor galibiyeti sonrası Abdullah Avcı’ya övgü dolu sözler: Zehire karşı panzehir!

Farioli topa sahip olup, en kısa yoldan kendi kalesinden hücum geçişini rakip savunmanın arkasına koşucu oyuncuları ile sağlayan ve bu şekilde sonuca gitmeye çalışan bir teknik adam. Bunun haricinde de çok fazla bir planı yok. Böyle bir teknik direktöre karşı Abdullah Avcı da savunmayı hücumun bir parçası olarak kullandı.

Trabzonspor’un farklı Alanyaspor galibiyeti sonrası Abdullah Avcı’ya övgü dolu sözler: Zehire karşı panzehir!

Ön alanda doğru konumlanmalarla yaptığı presle rakibini hataya zorlayarak takımını oynattı. Ve bu oyun kurgusuyla ilk 40 dakikada 4-0'lık net bir skoru sağladı. Farioli genç bir teknik adam. Daha çok eksiği var. Gideceği yol da var. Ama Avcı gibi usta, başarılı ve tecrübeli bir teknik adama karşı saha içinde çaresizlik de yaşadı.

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