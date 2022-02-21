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Haberler Spor Fenerbahçe'nin Hatayspor galibiyeti sonrası spor yazarları Arda Güler'i yazdı: Karanlık sezona ışık!

Fenerbahçe'nin Hatayspor galibiyeti sonrası spor yazarları Arda Güler'i yazdı: Karanlık sezona ışık!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u, Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup ederken karşılaşmaya genç futbolcu Arda Güler performansı ile damga vurdu. Spor yazarları Fenerbahçe ve Arda Güler'in performansını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

21.02.2022 09:52 - Son Güncelleme: 21.02.2022 09:52
Fenerbahçe’nin Hatayspor galibiyeti sonrası spor yazarları Arda Güler’i yazdı: Karanlık sezona ışık!

EMRE BOL - KİMİ ÇOK SEVDİNİZ?

Yemin ediyorum sezon sonuna kadar gençlerle oynasa ve bütün maçlarını kaybetse ağzımı açmam. En ufak bir eleştiri yapmam. Şu takımda en azından önümüzdeki sezona 2-3 genç oyuncu çıkarabilsek bana yeter.

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Fenerbahçe’nin Hatayspor galibiyeti sonrası spor yazarları Arda Güler’i yazdı: Karanlık sezona ışık!

"İçi geçmiş" futbolculardansa, "pırıl pırıl" gençleri her zaman tercih ederim. Kendini futbolcu sananların yanında nasıl da parladı Arda? Mücadele etti, top kaptı, elinden gelenin fazlasını yaptı. Yüzde 90'lara varan pas isabetiyle oynadı.

Fenerbahçe’nin Hatayspor galibiyeti sonrası spor yazarları Arda Güler’i yazdı: Karanlık sezona ışık!

Çağtay'ı da atlamayalım. O da Arda'dan sonra en çok adam eksilten oyuncu oldu. Fenerbahçe belki şampiyon olamayacak, müzesine tek bir kupa götüremeyecek ama bence gelecek sezona değerli bir hazineyle başlayacak.

Fenerbahçe’nin Hatayspor galibiyeti sonrası spor yazarları Arda Güler’i yazdı: Karanlık sezona ışık!

Bundan daha evla bir kazanım yok bence. Yaşı küçük dediğimiz oyuncular gaza basınca, "sözde büyükler" utanmış olacak ki takım enerjisi çok iyiydi. Serdar Dursun attığı penaltı gollerinin yanı sıra çok istekliydi. 85. dakikada bile ön alan presi yapması elini taşın altına koyacak isimlerden biri olduğunu gösteriyor. Lakin ona gereken değerin verilmediğini düşünüyorum.

Fenerbahçe’nin Hatayspor galibiyeti sonrası spor yazarları Arda Güler’i yazdı: Karanlık sezona ışık!

İsmail hoca Hatay karşısındaki 11'i bence hiç bozmasın. Hatta bir kaç tane daha genç oyuncu eklenebilir. Fenerbahçe'nin kurtuluşu gençlik aşısında... Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Hem futbolu biliyor hem de kimi alkışlayacağını...

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