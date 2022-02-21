Fenerbahçe'nin Hatayspor galibiyeti sonrası spor yazarları Arda Güler'i yazdı: Karanlık sezona ışık!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u, Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup ederken karşılaşmaya genç futbolcu Arda Güler performansı ile damga vurdu. Spor yazarları Fenerbahçe ve Arda Güler'in performansını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Çağtay'ı da atlamayalım. O da Arda'dan sonra en çok adam eksilten oyuncu oldu. Fenerbahçe belki şampiyon olamayacak, müzesine tek bir kupa götüremeyecek ama bence gelecek sezona değerli bir hazineyle başlayacak.
Bundan daha evla bir kazanım yok bence. Yaşı küçük dediğimiz oyuncular gaza basınca, "sözde büyükler" utanmış olacak ki takım enerjisi çok iyiydi. Serdar Dursun attığı penaltı gollerinin yanı sıra çok istekliydi. 85. dakikada bile ön alan presi yapması elini taşın altına koyacak isimlerden biri olduğunu gösteriyor. Lakin ona gereken değerin verilmediğini düşünüyorum.
İsmail hoca Hatay karşısındaki 11'i bence hiç bozmasın. Hatta bir kaç tane daha genç oyuncu eklenebilir. Fenerbahçe'nin kurtuluşu gençlik aşısında... Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Hem futbolu biliyor hem de kimi alkışlayacağını...