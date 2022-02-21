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Sahalarda böylesi görülmedi! Jordy Caicedo ile çarpışan Georgi Petkov'un dili boğazına kaçtı! 11 dakika ambulans kapısının açılmasını bekledi

Bulgaristan Ligi'nde Slavia Sofya ve CSKA Sofya arasında oynanan derbide futbol sahalarında çok ender görülen bir olay yaşandı. Jordy Caicedo ile çarpışan Georgi Petkov'un dili 3 kez boğazına kaçtı. Petkov 11 dakika ambulans kapısının açılmasını bekledi.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
21.02.2022 10:50 - Son Güncelleme: 21.02.2022 10:55
Sahalarda böylesi görülmedi! Jordy Caicedo ile çarpışan Georgi Petkov’un dili boğazına kaçtı! 11 dakika ambulans kapısının açılmasını bekledi

Karşılaşmanın 32. dakikasında skor 0-0 devam ederken Slavia'nın kalecisi 45 yaşındaki kalecisi Georgi Petkov ile CSKA'nın forvet oyuncusu Jordy Caicedo çok kötü bir şekilde çarpıştı.

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Sahalarda böylesi görülmedi! Jordy Caicedo ile çarpışan Georgi Petkov’un dili boğazına kaçtı! 11 dakika ambulans kapısının açılmasını bekledi

Çarpışma sonrası Caicedo tedavisinin ardından ayağa kalkarken, durumu endişe verici olan Petkov için sahaya önce sedye, ardından da ambulans çağrıldı.

Sahalarda böylesi görülmedi! Jordy Caicedo ile çarpışan Georgi Petkov’un dili boğazına kaçtı! 11 dakika ambulans kapısının açılmasını bekledi

Ancak saha içindeki tedavinin tam 11 dakika sürmesi ve Petkov'un bir türlü ambulansa bindirilmemesi dikkatleri çekti.

Sahalarda böylesi görülmedi! Jordy Caicedo ile çarpışan Georgi Petkov’un dili boğazına kaçtı! 11 dakika ambulans kapısının açılmasını bekledi

Tecrübeli kalecinin uzun uğraşlar sonrasında hastaneye kaldırılmasının ardından olayın iç yüzü ortaya çıktı.

Sahalarda böylesi görülmedi! Jordy Caicedo ile çarpışan Georgi Petkov’un dili boğazına kaçtı! 11 dakika ambulans kapısının açılmasını bekledi

Yetkililerden verilen bilgilere göre ambulansın arka kapısı sıkıştığı için Petkov sedye üzerinde 11 dakika beklemek zorunda kaldı.

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