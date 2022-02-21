Sahalarda böylesi görülmedi! Jordy Caicedo ile çarpışan Georgi Petkov'un dili boğazına kaçtı! 11 dakika ambulans kapısının açılmasını bekledi
Bulgaristan Ligi'nde Slavia Sofya ve CSKA Sofya arasında oynanan derbide futbol sahalarında çok ender görülen bir olay yaşandı. Jordy Caicedo ile çarpışan Georgi Petkov'un dili 3 kez boğazına kaçtı. Petkov 11 dakika ambulans kapısının açılmasını bekledi.
21.02.2022 10:50 - Son Güncelleme: 21.02.2022 10:55
Karşılaşmanın 32. dakikasında skor 0-0 devam ederken Slavia'nın kalecisi 45 yaşındaki kalecisi Georgi Petkov ile CSKA'nın forvet oyuncusu Jordy Caicedo çok kötü bir şekilde çarpıştı.