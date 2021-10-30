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Haberler Spor Beşiktaş Hatay deplasmanında! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Beşiktaş Hatay deplasmanında! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılmıştı. Ligde seri yakalamak isteyen Kartal bugün deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak. Kritik mücadelede hedef 3 puan. İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor karşısında tercih edeceği muhtemel 11.

30.10.2021 10:13 - Son Güncelleme: 30.10.2021 10:32
Beşiktaş Hatay deplasmanında! İşte Sergen Yalçın’ın Hatayspor maçı 11’i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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Beşiktaş Hatay deplasmanında! İşte Sergen Yalçın’ın Hatayspor maçı 11’i

Ligin 10. haftasında G.Saray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Beşiktaş Hatay deplasmanında! İşte Sergen Yalçın’ın Hatayspor maçı 11’i

Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Hatay deplasmanında! İşte Sergen Yalçın’ın Hatayspor maçı 11’i

Geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.

Beşiktaş Hatay deplasmanında! İşte Sergen Yalçın’ın Hatayspor maçı 11’i


Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Dış sahada Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

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