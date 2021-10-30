Beşiktaş Hatay deplasmanında! İşte Sergen Yalçın’ın Hatayspor maçı 11’i



Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Dış sahada Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.