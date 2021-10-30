Beşiktaş Hatay deplasmanında! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i
Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılmıştı. Ligde seri yakalamak isteyen Kartal bugün deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak. Kritik mücadelede hedef 3 puan. İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor karşısında tercih edeceği muhtemel 11.
30.10.2021 10:13
- Son Güncelleme: 30.10.2021 10:32
Geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.