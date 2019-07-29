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Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da meşalelerle kutlandı

Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç'te gerçekleşen meşale organizasyonu ile kutlandı. Sütlüce'de yapılan kutlamalara Başkan Ahmet Ağaoğlu ve çok sayıda Trabzonspor taraftarı katılım gösterdi. Konser ve horon gösterileri ile gün boyu süren kutlamalarda Ağaoğlu, tekne ile Haliç'e açılarak taraftarlarla birlikte meşale yaktı.

29.07.2019 00:15 - Son Güncelleme: 29.07.2019 00:15
Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da meşalelerle kutlandı

Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç'te gerçekleşen meşale organizasyonu ile kutlandı.

Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da meşalelerle kutlandı

Sütlüce'de yapılan kutlamalara Başkan Ahmet Ağaoğlu ve çok sayıda Trabzonspor taraftarı katılım gösterdi.

Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da meşalelerle kutlandı

Konser ve horon gösterileri ile gün boyu süren kutlamalarda Ağaoğlu, tekne ile Haliç'e açılarak taraftarlarla birlikte meşale yaktı.

Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da meşalelerle kutlandı

Başkan Ağaoğlu, her sene İstanbul'da bu organizasyonu gerçekleştirdiklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor taraftarı ile her sene yaptığımız etkinliği, bu sene de büyük bir mutlulukla gerçekleştiriyoruz. Her sene meşaleyi burada ateşliyoruz.

Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da meşalelerle kutlandı

İstanbul'da yakarak Trabzon'a gidiyoruz. Yavaş yavaş herkesi camianın içerisine çekmeye çalışıyoruz. Her sene yapılan bir etkinlik. Bu etkinliği düzenleyen gurbetçi gençlere ve İstanbul'daki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

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