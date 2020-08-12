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Fenerbahçeli Mert Hakan hakkında en çok merak edilen gerçek! Galatasaray ve Fenerbahçe'yi savaşa sokan oyuncu...

Hiç kuşkusuz transfer dönemi ve öncesinin en çok konuşulan isimlerinden biri Mert Hakan Yandaş oldu. Demir Grup Sivasspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla göz dolduran Mert Hakan Yandaş devlerin iştahını kabarttı. Galatsaaray ve Fenerbahçe'yi bir transfer savaşına soktu. Önce Galatasarayla el sıkıştığı iddia edilen 25 yaşındaki genç yıldızın adresi Fenerbahçe oldu. Bunda Emre Belözoğlu faktörünün oldukça etkili olduğu biliniyor. Hal böyle oluna Mert Hakan Yandaş hakkında her detay merak edilir oldu. Bunların en başında Mert Hakan Yandaş'ın memleketi geliyor. Bakın Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş aslen nereliymiş.

12.08.2020 17:02 - Son Güncelleme: 12.08.2020 17:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





