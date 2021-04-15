Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Abdullah Avcı ısrarla istedi yönetim devreye girdi

Süper Lig'i ilk 3 sıra içerisinde bitirmek isteyen Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Abdullah Avcı, birçok kez izlediği ve orta sahaya çare olacağını düşündüğü 27 yaşındaki futbolcu için "alınsın" raporu verirken, İtalya'da forma giyen isim için Galatasaray'ın da devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

15.04.2021 09:52 - Son Güncelleme: 15.04.2021 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





