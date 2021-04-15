Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Abdullah Avcı ısrarla istedi yönetim devreye girdi
Süper Lig'i ilk 3 sıra içerisinde bitirmek isteyen Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Abdullah Avcı, birçok kez izlediği ve orta sahaya çare olacağını düşündüğü 27 yaşındaki futbolcu için "alınsın" raporu verirken, İtalya'da forma giyen isim için Galatasaray'ın da devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
15.04.2021 09:52
- Son Güncelleme: 15.04.2021 09:52
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha mevkisine öncelik verdi. Bordo-mavililer ezeli rakibi Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız için harekete geçti.
Transfer listesini oluşturan Karadeniz devinde gündeme gelen son isim Milan'da kiralık olarak forma giyen Fransız oyunu Soualiho Meite oldu.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da birçok kez izlediği ve transfer edilmesi halinde orta alandaki sıkıntıları önemli ölçüde gidereceği yönünde görüş belirttiği Meite'nin bonservisi Torino'da bulunuyor.
Merkez orta saha, ön libero ve on numara pozisyonlarında oynayan Fransız oyuncunun Torino ile sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.
GALATASARAY DA İSTİYOR
Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun şartlarını araştıran bordo-mavililer, Meite'yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki oyuncu devre arasında ise 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Torino'dan Milan'a gitmişti.