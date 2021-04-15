Galatasaray'da Falcao yerine Süper Lig'den yeni golcü
Süper Lig'de üst üste yapılan puan kayıpları sonrası zirveden uzaklaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılı ekip, Falcao ile yollarını ayırarak Süper Lig'den golcü bir ismi kadroya katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...
15.04.2021 09:24
- Son Güncelleme: 15.04.2021 09:24
Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışından uzaklaşan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına start verdi.
Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Gabon basınından Gabon Media Time'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, yeteri kadar verim alamadığı Falcao ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Galatasaray'ın Falcao'nun yerine düşündüğü isimse tanıdık... Haberde Cimbom'un, Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'yı kadrosuna dahil etmek istediği ifade edildi.
İngiliz kulübü Arsenal'in de Boupendza ile ilgilendiği bildirilirken, Galatasaray'ın bu transfer için 10 milyon euro'ya yakın bir teklif sunmasının beklendiği kaydedildi.
Hatayspor'la kariyerinde yükselişe geçen 24 yaşındaki Gabonlu golcü bu sezon Süper Lig'de 18 gole imzasını attı.
Boupendza ile Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği biliniyor.