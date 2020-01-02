Galatasaray'da stopere sürpriz aday

Cimbom'un 27 yaşındaki stoper için İtalyanlara teklifte bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 2023'e kadar Sampdoria ile sözleşmesi bulunan ve bu sezon ilk yarısında 9 maçta 660 dakika sahada kalan futbolcu için ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim'in, İtalya'daki ilişkilerini kullanarak bu transferi gerçekleştirme hedefinde olduğu bildirildi.