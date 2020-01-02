Galatasaray'da stopere sürpriz aday
Süper Lig'in ikinci yarısında kadrosunu güçlendirerek yeniden şampiyonluk yolunda iddialı duruma gelmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Luyindama'nın geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapamasının ardından bu bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika transfer gelişmeleri...
02.01.2020 10:10
- Son Güncelleme: 02.01.2020 10:10
Cimbom'un 27 yaşındaki stoper için İtalyanlara teklifte bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 2023'e kadar Sampdoria ile sözleşmesi bulunan ve bu sezon ilk yarısında 9 maçta 660 dakika sahada kalan futbolcu için ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim'in, İtalya'daki ilişkilerini kullanarak bu transferi gerçekleştirme hedefinde olduğu bildirildi.
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