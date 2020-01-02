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Galatasaray'da stopere sürpriz aday

Süper Lig'in ikinci yarısında kadrosunu güçlendirerek yeniden şampiyonluk yolunda iddialı duruma gelmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Luyindama'nın geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapamasının ardından bu bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika transfer gelişmeleri...

02.01.2020 10:10 - Son Güncelleme: 02.01.2020 10:10
Galatasaray'da stopere sürpriz aday

Ocak ayı transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda gelecek ve gidecek isimler netleşti.

Galatasaray'da stopere sürpriz aday

Sarı-kırmızılılar ara transferde önceliğini ligin ilk yarısında sakatlanan oyuncuların yerini doldurmaya verecek. Bu doğrultuda özellikle bir forvet ve stoper transferi yapılacak.

Galatasaray'da stopere sürpriz aday

Galatasaray'da sakatlığı ile teknik heyeti üzen Luyindama'nın yerine adaylar belirlenmişti. Bunlar içerisinde sürpriz bir futbolcuya da yer verildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da stopere sürpriz aday

Skorer'de yer alan habere göre Galatasaray, Luyindama'nın ağır sakatlığı sonrası savunmaya çareler ararken, Falcao'nun Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı Sampdorialı Jeison Murillo, sarı-kırmızılıların gündemine oturdu.

Galatasaray'da stopere sürpriz aday

Cimbom'un 27 yaşındaki stoper için İtalyanlara teklifte bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 2023'e kadar Sampdoria ile sözleşmesi bulunan ve bu sezon ilk yarısında 9 maçta 660 dakika sahada kalan futbolcu için ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim'in, İtalya'daki ilişkilerini kullanarak bu transferi gerçekleştirme hedefinde olduğu bildirildi.

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