Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 3 isimle yollar ayrılıyor
Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5'inci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte siyah-beyazlı ekipte 3 isimle yolların ayrılacağı ifade ediliyor. İşte o gelişmelerle ilgili detaylar...
30.12.2019 10:00
- Son Güncelleme: 30.12.2019 10:00
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in elinden kaptığı Ajdin Hasic'i kiralama planı yaptığı öğrenildi. 6 aylığına başka bir kulübün formasını giyecek olan 18 yaşındaki oyuncu, böylece hem gelişimini sürdürecek hem de bir yıldır futboldan uzak kalmasından kaynaklanan boşluğu dolduracak.
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