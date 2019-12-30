Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 3 isimle yollar ayrılıyor

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in elinden kaptığı Ajdin Hasic'i kiralama planı yaptığı öğrenildi. 6 aylığına başka bir kulübün formasını giyecek olan 18 yaşındaki oyuncu, böylece hem gelişimini sürdürecek hem de bir yıldır futboldan uzak kalmasından kaynaklanan boşluğu dolduracak.