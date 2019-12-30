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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 3 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5'inci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte siyah-beyazlı ekipte 3 isimle yolların ayrılacağı ifade ediliyor. İşte o gelişmelerle ilgili detaylar...

30.12.2019 10:00 - Son Güncelleme: 30.12.2019 10:00
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 3 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'in ilk devresini topladığı 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, son haftalarda yakaladığı çıkışla kötü başlangını unuttursa da ara transferde önemli kararlar alacak.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 3 isimle yollar ayrılıyor

Siyah-beyazlılar kadroya önemli takviyeler yapmaya hazırlanırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ayrılacak isimler de netleşiyor.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 3 isimle yollar ayrılıyor

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in elinden kaptığı Ajdin Hasic'i kiralama planı yaptığı öğrenildi. 6 aylığına başka bir kulübün formasını giyecek olan 18 yaşındaki oyuncu, böylece hem gelişimini sürdürecek hem de bir yıldır futboldan uzak kalmasından kaynaklanan boşluğu dolduracak.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 3 isimle yollar ayrılıyor

Bu arada Hasic'in sözleşmesinde yer alan 2 milyon Euro imza parası için oyuncunun menajeri ile görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 3 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş Yönetimi'nin Sporting Lizbon'dan kiralanan Abdoulay Diaby'i de göndermek istediği ifade ediliyor.

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