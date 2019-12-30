Fenerbahçeli yıldıza dünya devinden kanca | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları son gaz sürerken, takıma devre arasında katılacak ve ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sezon başında Gustavo, Muriç, Max Kruse, Emre Belözoğlu gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip devre arasında da kadroya takviye yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'de tüm bunlar yaşanırken, yıldız bir isme gelen transfer teklifi de gündeme bomba gibi düştü. Bu teklifin ardından yıldız ismin son kararını verdiği öğrenildi. İşte o gelişme...

30.12.2019 14:40 - Son Güncelleme: 30.12.2019 14:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





