Fenerbahçeli yıldıza dünya devinden kanca | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları son gaz sürerken, takıma devre arasında katılacak ve ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sezon başında Gustavo, Muriç, Max Kruse, Emre Belözoğlu gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip devre arasında da kadroya takviye yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'de tüm bunlar yaşanırken, yıldız bir isme gelen transfer teklifi de gündeme bomba gibi düştü. Bu teklifin ardından yıldız ismin son kararını verdiği öğrenildi. İşte o gelişme...
30.12.2019 14:40
- Son Güncelleme: 30.12.2019 14:40
Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 17. haftasında, deplasmanda Rizespor'un konuğu olmuş ve Karadeniz'den 2-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yoluna sekteye uğramadan yürümeye devam etmişti.
Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerle temasa geçmişti.
Gelecek ve gidecek isimlere dair net konuşmasını Rizespor karşılaşması sonrasında yönetime bildiren olan Yanal, isim isim son kararını verdi... Bu bağlamda önceliği transfer edilecek oyunculara veren tecrübeli teknik adamın listesinde yer alan isimler, oldukça ses getirecek cinsten...
ÖNCELİK DIMITRI PAYET
Fransız basının Türk takımları için yazdığı Marsilya'nın en önemli oyuncusu Dimitri Payet'in, Sarı- Lacivertliler'le temas halinde olduğu konuşuluyor.
Yıllık 3 milyon Euro kazanan Payet'in ekonomik sıkıntılar sebebiyle maaş yükünden kurtulmak isteyen Mavi-Beyazlılar'ın, her türlü teklife açık olduğu bildirildi. Kanarya'nın ise Payet için bütçe anlamında şartları oluşturup, pazarlıklara başlayacağı gelen haberler arasında yer alıyor.