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Antalyaspor-Gençlerbirliği maçında yok yok! Goller, rekor, istifa, kırmızı kart...

Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında Antalyaspor, başkent ekibi Gençlerbirliği'ni, Antalyaspor Stadyumu'nda konuk etti. Konuk ekip Gençlerbirliği, Antalyaspor'a gol olup yağdı. Maçın yıldızı hat-trick yapan Candeias olduÖte yandan Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İşte Süper Lig'de eşine benzerine az rastlanan maçlardan biri olan Antalyaspor-Gençlerbirliği maçında yaşananlar.

19.10.2019 17:06 - Son Güncelleme: 19.10.2019 17:06
Antalyaspor-Gençlerbirliği maçında yok yok! Goller, rekor, istifa, kırmızı kart...

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı eşine ender rastlanan bir müsabakaya sahne oldu.

Antalyaspor-Gençlerbirliği maçında yok yok! Goller, rekor, istifa, kırmızı kart...

Öyle ki ilk yarı 5-0 konuk ekip Gençlerbirliği üstünlüğünde tamamlanırken Süper Lig tarihinde bu sezonun yanı sıra uzun bir süre böyle bir ilk yarı sonucu yaşanmadı.

Antalyaspor-Gençlerbirliği maçında yok yok! Goller, rekor, istifa, kırmızı kart...

Antalyaspor - Gençlerbirliği karşılaşmasında 30 dakika içerisinde 3 gol atılırken 1 kırmızı kart çıktı. maçın devamında 2 gol atan daha atan konuk ekip, Süper Lig'in 8. haftasında fark yarattı. Ankara ekibinde Daniel Candeias hat-trick yaparak maça damga vururken diğer atılan iki golün de (Giovanni Sio) asistini yaptı.

Antalyaspor-Gençlerbirliği maçında yok yok! Goller, rekor, istifa, kırmızı kart...

3 PUAN İLK KEZ GELDİ!

Karşılaşmada 3 puan 6-0 gibi tarihi bir skorla Gençlerbirliği'nin olurken maçta son sözü söyleyen isim 57. dakikada attığı golle Stancu oldu. Bu skorla ev sahibi Antalyaspor 11 puanda kalırken rakip Gençlerbirliği geride kalan 8 hafta sonunda ilk kez 3 puanla tanıştı ve puanını 6 yaptı.

Antalyaspor-Gençlerbirliği maçında yok yok! Goller, rekor, istifa, kırmızı kart...

İSTİFA SESLERİ

Öte yandan adeta şok içinde maçı takip eden Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz soğuk terler dökerken ev sahibi takımın taraftarlarının hedefinde 50 yaşındaki teknik adam vardı. Kırmızı beyazlı ekibin taraftarları, "Bülent istifa" şeklinde uzun süre tezahüratta bulundu.

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