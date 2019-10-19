Antalyaspor-Gençlerbirliği maçında yok yok! Goller, rekor, istifa, kırmızı kart...

3 PUAN İLK KEZ GELDİ!

Karşılaşmada 3 puan 6-0 gibi tarihi bir skorla Gençlerbirliği'nin olurken maçta son sözü söyleyen isim 57. dakikada attığı golle Stancu oldu. Bu skorla ev sahibi Antalyaspor 11 puanda kalırken rakip Gençlerbirliği geride kalan 8 hafta sonunda ilk kez 3 puanla tanıştı ve puanını 6 yaptı.