Taraftardan Ersun Yanal'a Ferdi Kadıoğlu tepkisi! Daha çok Merih'ler kaybederiz...
Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'a konuk olacak. Denizli kafilesini belirleyen teknik direktör Ersun Yanal kasığında ağrı olan Max Kruse ve ameliyat olan Dirar'ı kadroya almadı. Kruse'nin yokluğunda Ferdi Kadıoğlu'nu da kafileye almayan Ersun Yanal Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. İşte sosyal medyada Ersun Yanal'a gösterilen o tepkiler...
19.10.2019 21:41
- Son Güncelleme: 19.10.2019 21:42
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