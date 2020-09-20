Trabzonspor'da transfer harekatı! İşte gündemdeki 5 bomba isim...

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

Marlon, Pereira takıma dönecek, Ekuban 1-2 haftaya hazır olan. Hafta ortasına kadar gelecek olan 2 transferimiz daha var. Sörloth'un transferi sonrası takıma 2-3 takviye daha gelebilir.