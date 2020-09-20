Trabzonspor'da transfer harekatı! İşte gündemdeki 5 bomba isim...
Spor Toto Süper Lig'e Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Hafta ortasından 2 transferimiz daha var. Sörloth'un transferi sonrası takıma 2-3 takviye daha gelebilir." ifadelerini kullanmıştı. Ağaoğlu'nun sözlerinin ardından Trabzonspor'un gündemindeki 5 isim belli oldu. İşte detaylar...
20.09.2020 14:56
- Son Güncelleme:
DİĞER GALERİLER