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Trabzonspor'da transfer harekatı! İşte gündemdeki 5 bomba isim...

Spor Toto Süper Lig'e Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Hafta ortasından 2 transferimiz daha var. Sörloth'un transferi sonrası takıma 2-3 takviye daha gelebilir." ifadelerini kullanmıştı. Ağaoğlu'nun sözlerinin ardından Trabzonspor'un gündemindeki 5 isim belli oldu. İşte detaylar...

20.09.2020 14:56 - Son Güncelleme:
Trabzonspor'da transfer harekatı! İşte gündemdeki 5 bomba isim...

Süper Lig'e Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor, Denizlispor karşısında da istediği sonuçla sahadan ayrılamadı.

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Trabzonspor'da transfer harekatı! İşte gündemdeki 5 bomba isim...

2. haftayı da galibiyetsiz kapatan bordo-mavililer, 10 kişi kalmış rakibi karşısında 1 puanı 0-0'lık beraberlikle aldı.

Trabzonspor'da transfer harekatı! İşte gündemdeki 5 bomba isim...

Hakem hatalarının dikkat çektiği maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da transfer harekatı! İşte gündemdeki 5 bomba isim...

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

Marlon, Pereira takıma dönecek, Ekuban 1-2 haftaya hazır olan. Hafta ortasına kadar gelecek olan 2 transferimiz daha var. Sörloth'un transferi sonrası takıma 2-3 takviye daha gelebilir.

Trabzonspor'da transfer harekatı! İşte gündemdeki 5 bomba isim...

"BAZI ARKADAŞLARIN PERFORMANSI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Takımın oynadığı futbolu beğendim, oyuncuların performansından da memnunum. Sahada ve sahaya uzak olan yerlerde performansından memnun olmadığım bir kaç kişi vardı.

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