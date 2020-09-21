Haberler Galeri Spor Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken yorum: "Hamallık yapıyor"

Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken yorum: "Hamallık yapıyor"

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı son şampiyon Başakşehir'i Falcao ve Belhanda'nın golleriyle geçti. 2'de 2 yaparak yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip spor yazarlarından geçer not alırken, Galatasaray'da sahanın yıldızlaşan isimlerinden biri hakkında Erman Toroğlu çarpıcı bir yorumda bulundu.

21.09.2020 09:40 - Son Güncelleme: 21.09.2020 09:40
Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken yorum: Hamallık yapıyor

ERMAN TOROĞLU - GALATASARAY'IN ŞANSI

Güzel bir maç oldu. İki tarafın da hataları vardı, daha az hata yapan kazandı. Bazen hatayı fazla yaparsınız, şans yardım eder kazanırsınız. Dün gece öyle olmadı. İki takımın da kadrosu belli oyunculardan kurulu yani belli oyun sistemleri var, çok fazla yeni oyuncu yok, birbirlerini tanıyan isimler. Zaten şu iki haftaya baktığımızda kimler şampiyonluğa oynar dediğimizde şu görüntülere göre Galatasaray, Fener, Başakşehir'i sayabiliriz. Galatasaray'ın diğerlerine göre bir avantajı var; hazır iki tane santrfor var. Şu anda diğerlerinde bu yok.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken yorum: Hamallık yapıyor

Başakşehir'de Demba Ba var. Ama o da etkili değil. Öyle bir penaltı yaptı ki son derece hatalı. Vuramadıysan bırak, o pozisyon gol olacak diye kanun yok. Ne gerek var elle oynamaya? Zaten Galatasaray öne geçince büyük avantaj sağladı. Sebebi Başakşehir kapalı defanslara karşı zorlanıyor. Rakip üstüne geldiği zaman çabuk oyuna çıkıp rakibin arka tarafında açık alan bulan bir takım.

Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken yorum: Hamallık yapıyor

"MARCAO VE LUYINDAMA İKİLİSİNİ GECENİN YILDIZI YAPTILAR"

Zaten ikinci yarı başlarken Okan baktı ki olmayacak Crivelli'yi soktu. Hani forvette iki uzunla rakip defansı dağıtayım diye ama o iki uzunu kullanacaksan topu kenarlardan aut çizgisine indirip orta yapmalısın. Başakşehir ne yaptı? Ceza alanı kenarından ceza alanı ön çizgisine gelmeden doldur boşalt yaptı. Luyindama ile Marcao ikilisini gecenin yıldızı yaptılar. İkisi de çıkıp çıkıp vurdular toplara.

Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken yorum: Hamallık yapıyor

"TAYLAN ANTALYALI MÜTHİŞ İŞ YAPIYOR"

Galatasaray'ın orta sahası çabuk hareket edebilse farkı açabilirdi ama şu anda o tarz oyuncuları yok. Belhanda ile Arda çalışıyorlar ama bir yere kadar. Taylan Antalyalı burda müthiş iş yapıyor. Hani lastik patlar da yapıştırır kullanırız ya her tarafa o koşuyor, tabiri caizse hamallık yapıyor.

Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken yorum: Hamallık yapıyor

Falcao ilk yarı çok yalnız kaldı. İstediği topları alamadı. Bunda Galatasaray orta alanının rolü var. Ama Diagne girdi Galatasaray'ın orta alanı da çıkmaya başladı. Nitekim bu oyuncu kalçasını koydu, belini koydu ikinci golü attırdı. Ondan sonra iki tane pozisyonu var. İyi vuruş yapamadı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Trabzonspor'da transfer harekatı! İşte gündemdeki 5 bomba isim...
Trabzonspor'da transfer harekatı! İşte gündemdeki 5 bomba isim...