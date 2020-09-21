Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken yorum: "Hamallık yapıyor"
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı son şampiyon Başakşehir'i Falcao ve Belhanda'nın golleriyle geçti. 2'de 2 yaparak yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip spor yazarlarından geçer not alırken, Galatasaray'da sahanın yıldızlaşan isimlerinden biri hakkında Erman Toroğlu çarpıcı bir yorumda bulundu.
ERMAN TOROĞLU - GALATASARAY'IN ŞANSI
Güzel bir maç oldu. İki tarafın da hataları vardı, daha az hata yapan kazandı. Bazen hatayı fazla yaparsınız, şans yardım eder kazanırsınız. Dün gece öyle olmadı. İki takımın da kadrosu belli oyunculardan kurulu yani belli oyun sistemleri var, çok fazla yeni oyuncu yok, birbirlerini tanıyan isimler. Zaten şu iki haftaya baktığımızda kimler şampiyonluğa oynar dediğimizde şu görüntülere göre Galatasaray, Fener, Başakşehir'i sayabiliriz. Galatasaray'ın diğerlerine göre bir avantajı var; hazır iki tane santrfor var. Şu anda diğerlerinde bu yok.
Başakşehir'de Demba Ba var. Ama o da etkili değil. Öyle bir penaltı yaptı ki son derece hatalı. Vuramadıysan bırak, o pozisyon gol olacak diye kanun yok. Ne gerek var elle oynamaya? Zaten Galatasaray öne geçince büyük avantaj sağladı. Sebebi Başakşehir kapalı defanslara karşı zorlanıyor. Rakip üstüne geldiği zaman çabuk oyuna çıkıp rakibin arka tarafında açık alan bulan bir takım.
"MARCAO VE LUYINDAMA İKİLİSİNİ GECENİN YILDIZI YAPTILAR"
Zaten ikinci yarı başlarken Okan baktı ki olmayacak Crivelli'yi soktu. Hani forvette iki uzunla rakip defansı dağıtayım diye ama o iki uzunu kullanacaksan topu kenarlardan aut çizgisine indirip orta yapmalısın. Başakşehir ne yaptı? Ceza alanı kenarından ceza alanı ön çizgisine gelmeden doldur boşalt yaptı. Luyindama ile Marcao ikilisini gecenin yıldızı yaptılar. İkisi de çıkıp çıkıp vurdular toplara.
"TAYLAN ANTALYALI MÜTHİŞ İŞ YAPIYOR"
Galatasaray'ın orta sahası çabuk hareket edebilse farkı açabilirdi ama şu anda o tarz oyuncuları yok. Belhanda ile Arda çalışıyorlar ama bir yere kadar. Taylan Antalyalı burda müthiş iş yapıyor. Hani lastik patlar da yapıştırır kullanırız ya her tarafa o koşuyor, tabiri caizse hamallık yapıyor.