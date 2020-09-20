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Tavırlarıyla Fatih Terim'i çileden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor...

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray aldığı sonuçlarla istediği yönde ilerlemeye devam ediyor. Takıma yapılan takviyelerin iyi performanslar göstermesi Terim'in yüzünü güldürürken, kadroda yaşanan şişme nedeniyle bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Bu isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Neftçi Bakü karşısında oynanan mücadeledeki tavırlarıyla Fatih Terim'i kızdıran o isim...

20.09.2020 10:54 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





