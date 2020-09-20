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Tavırlarıyla Fatih Terim'i çileden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor...
Tavırlarıyla Fatih Terim'i çileden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor...
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray aldığı sonuçlarla istediği yönde ilerlemeye devam ediyor. Takıma yapılan takviyelerin iyi performanslar göstermesi Terim'in yüzünü güldürürken, kadroda yaşanan şişme nedeniyle bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Bu isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Neftçi Bakü karşısında oynanan mücadeledeki tavırlarıyla Fatih Terim'i kızdıran o isim...
20.09.2020 10:54
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Yeni sezona hem Süper Lig karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle hem de Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü karşısında alınan, zaferle başlayan sarı-kırmızılılarda moraller yerinde.
Sezon öncesi yapılan transferlerden alınan olumlu dönüşler Terim'in yüzünü güldürürken, kadroda yaşanan şişkinlik nedeniyle bazı isimlerle yol ayrımına gidilmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan isimlerden olan ve 2017/2018 sezonunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den kadroya katılan Younes Belhanda için de yeni gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Netfçi Bakü deplasmanında sahada olan Younes Belhanda, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.
TAVIRLARI KIZDIRDI
Özellikle Belhanda'nın Gaziantep maçındaki güzel oyunundan sonra Netfçi karşısında kötü oynaması tepki topladı. Babel'in rahat ve umursamaz tavırları da Terim'i adeta çılgına çevirdi.