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Trabzonspor'da transfer harekatı! Irakli Azarovi yeniden listede

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 12 hafta sonunda lider durumda bulunan Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili ekipte daha önce gündeme gelen Irakli Azarovi ismi yeniden masada... 19 yaşındaki genç isim için son kararı Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

19.11.2021 12:04 - Son Güncelleme: 19.11.2021 12:04
Trabzonspor’da transfer harekatı! Irakli Azarovi yeniden listede

Fırtına'nın sezon başında kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Irakli Azarovi'nin bir kez daha izlendiği ortaya çıktı. Bordo-mavili ekibin futbolcu izleme komitesinin Gürcistan'ın İsveç'i 2-0 yendiği maça 11'de başlayan 19 yaşındaki sol bek hakkında hakkında raporlar tuttuğu ifade edildi.

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Trabzonspor’da transfer harekatı! Irakli Azarovi yeniden listede

Dinamo Batumi kulübü yönetiminin sezon başında sürekli fiyat artırması nedeniyle bu transferden vazgeçen Trabzonspor yönetim kurulunun, teknik ekibe sunulacak rapor sonucunda 1.79 boyundaki savunmacı için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı netlik kazanacak.

Trabzonspor’da transfer harekatı! Irakli Azarovi yeniden listede

BRADARIC VE PELLEGRINI
Yaz transfer döneminde scout ekibi, Azarov için "İnanılmaz bir potansiyeli var. Kadromuza katabilirsek büyük bir iş başarırız" şeklinde görüş bildirmiş ve bunun üzerine harekete geçilmişti.

Trabzonspor’da transfer harekatı! Irakli Azarovi yeniden listede

Bu konuda teknik ekibin kararına göre yeniden Gürcü ekibinin kapısı çalınabilir. Ancak yönetim, sol bek için Lille'nin 21 yaşındaki Hırvat sol beki Bradaric ve Juventus'un 22 yaşındaki İtalyan sol beki Luca Pellegrini'nin yanı sıra Sivassporlu Uğur Çiftçi ile de görüşüyor. Ayrıca Yunanistan ve Polonya'da da sol bek arayışı sürüyor.

Trabzonspor’da transfer harekatı! Irakli Azarovi yeniden listede

HER YERDE OYNUYOR
Sol bek dışında orta saha ve ön liberoda da görev yapabilen Azarovi, alt kategorilerde 30 kez Gürcistan Milli Takımı'nda oynadı. A Milli Takım'da da 6 kez yer alan oyuncunun Batumi kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor’da transfer harekatı! Irakli Azarovi yeniden listede

IRAKLI AZAROVI KİMDİR?
21 Ocak 2002 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Batum'da doğdu. 19 yaşındadır. Futbola da şehrin ve ülkenin en büyük takımlarından Dinamo Tiflis alt yapısında başladı. Ocak ayında Dinamo Batumi'ye transfer oldu.

Trabzonspor’da transfer harekatı! Irakli Azarovi yeniden listede

Dinamo Tiflis'te 14, Dinamo Batumi'de ise 26 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol 5 asist yaparak dikkat çekti. Gürcistan milli takımlarını tüm kategorilerde 31 kez terletip 2 gol sevinci yaşadı. Kariyerinde Gürcistan Kupası zaferi bulunuyor. Piyasa değeri ise 250 bin Euro.

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