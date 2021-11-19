Trabzonspor'da transfer harekatı! Irakli Azarovi yeniden listede
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 12 hafta sonunda lider durumda bulunan Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili ekipte daha önce gündeme gelen Irakli Azarovi ismi yeniden masada... 19 yaşındaki genç isim için son kararı Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenildi. İşte detaylar...
Fırtına'nın sezon başında kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Irakli Azarovi'nin bir kez daha izlendiği ortaya çıktı. Bordo-mavili ekibin futbolcu izleme komitesinin Gürcistan'ın İsveç'i 2-0 yendiği maça 11'de başlayan 19 yaşındaki sol bek hakkında hakkında raporlar tuttuğu ifade edildi.
Dinamo Batumi kulübü yönetiminin sezon başında sürekli fiyat artırması nedeniyle bu transferden vazgeçen Trabzonspor yönetim kurulunun, teknik ekibe sunulacak rapor sonucunda 1.79 boyundaki savunmacı için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı netlik kazanacak.
Bu konuda teknik ekibin kararına göre yeniden Gürcü ekibinin kapısı çalınabilir. Ancak yönetim, sol bek için Lille'nin 21 yaşındaki Hırvat sol beki Bradaric ve Juventus'un 22 yaşındaki İtalyan sol beki Luca Pellegrini'nin yanı sıra Sivassporlu Uğur Çiftçi ile de görüşüyor. Ayrıca Yunanistan ve Polonya'da da sol bek arayışı sürüyor.