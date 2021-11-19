Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kalelerde endişe! Bir ilk yaşanacak

Galatasaray'da bu sezon yaptığı kurtarışlardan çok yediği hatalı gollerle gündeme gelen Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın Bolivya ile oynadığı ve 3-0 kaybettiği karşılaşmada ilk golde yaptığı inanılmaz hata ile gündem oldu. Bu sezon hem Göztepe karşılaşmasında hem de sarı kırmızılıların 1-0 öne geçip 2-1 kaybettiği Beşiktaş derbisinde yediği hatalı gollerle dikkat çeken Uruguaylı file bekçisinin bu istatistiği Fenerbahçe derbisi öncesi endişe yaratıyor.