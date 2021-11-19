Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kalelerde endişe! Bir ilk yaşanacak
Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi öncesi gözler kaleye çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın son dönemlerde düşen performansı ve Berke Özer'in ilk kez bir derbi mücadelesine çıkacak olması iki tarafı da endişelendiriyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sonucu merakla beklenen derbide atanlar kadar tutanların performansı da merak ediliyor. Hem ev sahibi sarı kırmızılılar hem de ezeli rakibi Fenerbahçe bu sezon henüz golcülerinden beklenen katkıyı alamazken 2 takım da geride kalan 12 lig maçında 15 kez topu ağlarında gördü.
Hürriyet'te yer alan habere göre son dönemde grafiği tartışılan Fernando Muslera ile ameliyat olan Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleye geçmesi beklenen Berke Özer dev karşılaşmanın kaderini çizecek isimler olarak öne çıkıyor.
Galatasaray'da bu sezon yaptığı kurtarışlardan çok yediği hatalı gollerle gündeme gelen Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın Bolivya ile oynadığı ve 3-0 kaybettiği karşılaşmada ilk golde yaptığı inanılmaz hata ile gündem oldu. Bu sezon hem Göztepe karşılaşmasında hem de sarı kırmızılıların 1-0 öne geçip 2-1 kaybettiği Beşiktaş derbisinde yediği hatalı gollerle dikkat çeken Uruguaylı file bekçisinin bu istatistiği Fenerbahçe derbisi öncesi endişe yaratıyor.
Fenerbahçe'de ise ilk kez bir derbiye hem de dolu tribünler önünde Galatasaray karşısına çıkacak Berke Özer'in bu baskı karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceği de merak ediliyor.
Ayrıca belindeki ağrı nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Berke, tedbir amaçlı olarak idmana çıkmadı. Durumu ile ilgili kulüpten bir açıklama yapılmazken Fenerbahçe'de hem teknik heyet, hem futbolcular hem de bizzat Altay 21 yaşındaki kaleciyi motive etmek için seferberlik ilan etmiş durumda.
Berke Özer'in Galatasaray derbisinde görev alıp almayacağı maç saatine doğru netlik kazanacak. Fenerbahçe'de kaleciler Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda, Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz çalışmalara dahil edildi.