Fenerbahçe'den golcü atağı! Devre arasında dünyaca ünlü isim geliyor
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de özellikle gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Sarı-lacivertliler Vitor Pereira'nın isteği üzerine transfer edilen Crespo ile yollarını ayırarak yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Fenerbahçe'nin bu hamleden sonra Inter forması giyen Alexis Sanchez'i renklerine bağlamak istediği ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Yaz transfer döneminde Portekiz'den transfer edilen Miguel Crespo ile yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe, yabancı sınırında kontenjan açmak için Crespo'yu Anadolu takımlarına kiraya verebilir.
Uzun süredir golcü sıkıntısı çeken Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü Ekvadorlu yıldız Enner Valencia çekiyor. Valencia'nın dışında özellikle son dönemde Serdar Dursun ve Berisha da skora etki etmeye başladı.
Fenerbahçe taraftarı artık bir numaraya yazacak bir golcü transferi talep ediyor. Alexis Sanchez ile Fenerbahçe'nin yolu yaz transfer döneminde de kesişmişti. Alexis Sanchez'in devre arasında Inter'den ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Inter'den bonservisini alacak Alexis Sanchez'in yeni durağı İstanbul olabilir. 32 yaşındaki golcü oyuncu Şili Milli Takımı'yla 142 maça çıktı ve 46 gol attı.