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Trabzonspor'da o sene bu sene mi

Uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini artık bitirmek isteyen Trabzonspor yeni sezon öncesi son yıllarda hiç olmadığı kadar iddialı ve heyecanlı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çok iyi bir hazırlık dönemi geçiren Bordo-Mavililer yaptıkları flaş transferle de gündemi sarstı. Trabzonspor birçok futbol otoritesi tarafından şimdiden şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
11.08.2021 14:43 - Son Güncelleme: 11.08.2021 14:43
Trabzonspor’da o sene bu sene mi

Bu sene şampiyonluk yolunda mücade edecek Trabzonspor'da takıma katılanlar, takımdan gidenler ve yaşanan son gelişmeler....

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor’da o sene bu sene mi

GELENLER:

İsmail Köybaşı (Türkiye-32 yaşında-Sol bek-Bedelsiz): Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden birisi. Sol bek rotasyonu için önemli bir yerli hamlesi oldu. Özellikle yeni yabancı kuralı sonrası Avcı'nın elini rahatlatacak bir isim.

Trabzonspor’da o sene bu sene mi

Fode Koita (Gine-30 yaşında-Forvet-Bedelsiz): Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edildi. Şu ana kadar sakatlığı nedeniyle oynayamadı ama uzun maratonda takıma önemli katkı verebilecek bir forvet

Trabzonspor’da o sene bu sene mi

Dorukhan Toköz (Türkiye-25 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): Transfer döneminin en flaş hamlelerinden birisi. Beşiktaş'tan bonservis bedeli olmadan geldi. Birden fazla bölgede oynaması büyük avantaj. Takımın kilit isimlerinden birisi olabilir.

Trabzonspor’da o sene bu sene mi

Gervinho (Fildişi-34 yaşında-Sağ kanat-Bedelsiz): Uzun yıllar İtalya'da üst düzey futbol oynadı. Son olarak Parma formasını giydi. Her iki kanatta ve forvette görev yapabiliyor. Müthiş sürati ile bu sezon çok takımın canını yakacak.

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