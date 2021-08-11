Trabzonspor'da o sene bu sene mi
Uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini artık bitirmek isteyen Trabzonspor yeni sezon öncesi son yıllarda hiç olmadığı kadar iddialı ve heyecanlı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çok iyi bir hazırlık dönemi geçiren Bordo-Mavililer yaptıkları flaş transferle de gündemi sarstı. Trabzonspor birçok futbol otoritesi tarafından şimdiden şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor.
11.08.2021 14:43
- Son Güncelleme: 11.08.2021 14:43
Bu sene şampiyonluk yolunda mücade edecek Trabzonspor'da takıma katılanlar, takımdan gidenler ve yaşanan son gelişmeler....