Trabzonspor’da o sene bu sene mi

Gervinho (Fildişi-34 yaşında-Sağ kanat-Bedelsiz): Uzun yıllar İtalya'da üst düzey futbol oynadı. Son olarak Parma formasını giydi. Her iki kanatta ve forvette görev yapabiliyor. Müthiş sürati ile bu sezon çok takımın canını yakacak.