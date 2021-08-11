Fatih Terim’den kalede ve forvette sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın St. Johnstone maçı 11’i...

FORVETTE SÜRPRİZ!

Galatasaray'da sezon öncesi formsuz durumda olan Mostafa Mohamed, ilk maçta da yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamamıştı. Teknik direktör Fatih Terim, bu doğrultuda flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam, PSV Eindhoven karşısında da sonradan oyuna girerek fileleri havalandıran Mbaye Diagne'yi bu maçta sahaya ilk 11'de sürecek.