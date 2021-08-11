Fatih Terim'den kalede ve forvette sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın St. Johnstone maçı 11'i...
Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemesinde İskoçya'nın St. Johnstone takımına konuk olacak Galatasaray, ülkeye gitti. Kafilede takımdan ayrılması gündemde olan Falcao ve cezalı olan Muslera yer almadı. Fatih Terim'in rövanş karşılaşmasında ilk 11'de sürpriz değişiklikler yapacağı öğrenildi. Terim'in özellikle kaleci ve forvet konusunda farklı isimleri sahaya süreceği belirtildi. İşte detaylar...
11.08.2021 13:40
- Son Güncelleme: 11.08.2021 14:52
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a elendikten sonra yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla eşleşmişti. İlk maça Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda çıkan Aslan, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmış ve tur umutlarını İskoçya'ya bırakmıştı.
FORVETTE SÜRPRİZ!
Galatasaray'da sezon öncesi formsuz durumda olan Mostafa Mohamed, ilk maçta da yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamamıştı. Teknik direktör Fatih Terim, bu doğrultuda flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam, PSV Eindhoven karşısında da sonradan oyuna girerek fileleri havalandıran Mbaye Diagne'yi bu maçta sahaya ilk 11'de sürecek.