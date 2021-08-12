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Villarreal'i deviren Chelsea UEFA Süper Kupası'nı kaptı!

Son dakika spor haberleri... UEFA Süper Kupa finali heyecan dolu bir maça sahne oldu. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu. İşte detaylar ve maçtan kareler...

12.08.2021 00:59 - Son Güncelleme: 12.08.2021 01:04
Villarreal’i deviren Chelsea UEFA Süper Kupası’nı kaptı!

UEFA Süper Kupa finali heyecan dolu bir maça sahne oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Villarreal’i deviren Chelsea UEFA Süper Kupası’nı kaptı!

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.

Villarreal’i deviren Chelsea UEFA Süper Kupası’nı kaptı!

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İngiltere'nin Chelsea takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Villarreal karşılaştı.

Villarreal’i deviren Chelsea UEFA Süper Kupası’nı kaptı!

CHELSEA ÖNE GEÇTİ

Maçın 27. dakikasında Chelsea 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Havertz'in ceza alanına ortaladığı topu müsait pozisyondaki Ziyech ağlara gönderdi.

Villarreal’i deviren Chelsea UEFA Süper Kupası’nı kaptı!

İlk yarının son bölümünde hakem Sergei Karasev, itirazları nedeniyle Chelsea'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'e sarı kart gösterdi.

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