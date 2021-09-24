Fenerbahçe - Giresunspor maçı sonrası çarpıcı tespit: Bu oyun şampiyonluğa yetmez
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Fenerbahçe evinde zor da olsa Giresunspor'u geçmesini bildi. 3 puanı cebine koyan sarı-lacivertliler puanını 13'e yükseltti. Karşılaşma sonrası spor yazarları maçı değerlendirdi. İşte o yazılar...
GÜRCAN BİLGİÇ - TUZAĞA DÜŞMEDEN
Zirve takımları birbiri ardına puanlar kaybedince, Fenerbahçe Kadıköy'de "final" maçına çıktı. Böyle haftalar "kolay" gibi görünen rakiplere karşı oynayanlar için "tuzaklarla" doludur. Zaten kazanılması gereken bir maçın, "kayıpları telafi" haline gelmesiyle baskı artar. Normal oyun "stres" fırtınasına dönüşür.
Ancak ikinci dakikada Ferdi'nin attığı golle sahadakiler de, tribündekiler de bir anda "huzur" ile doldular. Fenerbahçe'nin agresif beklenen tarzı, bekleyen oyuna dönüştü. Anlamadılar belki ama bahsettiğimiz "tuzak" buydu. Mert Hakan'ın acemiliğiyle penaltı geldi. Aynı senaryo Sivas maçında yaşandı.
Giresunlu oyuncunun penaltı atışını direğe nişanlaması Fenerbahçe'nin şansıydı. Pereira, Eintracht maçı on biri ile sahaya çıktı. Başakşehir dersi, alınacak risk bırakmamıştı. Skoru koruma temposunda oynamaları ise hayatın gerçeği. 10. günde dördüncü maçtaydılar. Güçlerini ekonomik kullanmak istemeleri doğal.
Ancak defansif konsantrasyon sorunları vardı, özellikle ilk yarıda defans arkası koşularıyla da yıprandılar. Bir başka not ise Rossi ve Berisha'nın asistleri. Yeni gençler forma savaşındalar. İkinci yarıda da Crespo şans buldu. Ama bizim Ümit Milli'miz Burak Kapacak bu fırsat maçlarında kenarda bekliyor. Antrenmanları izlemiyoruz, kendini merak bile (!) ettiremiyor demek ki…