Fenerbahçe - Giresunspor maçı sonrası çarpıcı tespit: Bu oyun şampiyonluğa yetmez

Ancak defansif konsantrasyon sorunları vardı, özellikle ilk yarıda defans arkası koşularıyla da yıprandılar. Bir başka not ise Rossi ve Berisha'nın asistleri. Yeni gençler forma savaşındalar. İkinci yarıda da Crespo şans buldu. Ama bizim Ümit Milli'miz Burak Kapacak bu fırsat maçlarında kenarda bekliyor. Antrenmanları izlemiyoruz, kendini merak bile (!) ettiremiyor demek ki…