Trabzonspor'da forvet transferi tamam! Süper Lig'in yıldızıyla anlaştılar
Yeni sezonun kadro planlamasına devam eden Trabzonspor, Kasımpaşa ile problem yaşayan Koita ile anlaşma sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ganalı yıldızın bordo-mavili formayı giyeceği öğrenildi.
14.04.2021 09:05
- Son Güncelleme: 14.04.2021 09:06
KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR
Gineli futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşma sağlandı ancak resmi imzaların atılması için ligin bitmesi bekleniyor. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmış, daha sonra affedilmişti.