Trabzonspor'da forvet transferi tamam! Süper Lig'in yıldızıyla anlaştılar

KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR

Gineli futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşma sağlandı ancak resmi imzaların atılması için ligin bitmesi bekleniyor. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmış, daha sonra affedilmişti.