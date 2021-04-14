RAMAZAN İMSAKİYE
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Trabzonspor'da forvet transferi tamam! Süper Lig'in yıldızıyla anlaştılar

Yeni sezonun kadro planlamasına devam eden Trabzonspor, Kasımpaşa ile problem yaşayan Koita ile anlaşma sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ganalı yıldızın bordo-mavili formayı giyeceği öğrenildi.

14.04.2021 09:05 - Son Güncelleme: 14.04.2021 09:06
Trabzonspor'da forvet transferi tamam! Süper Lig'in yıldızıyla anlaştılar

Yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturma çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da forvet adaylarından biri Kasımpaşa ile sezon sonu bitecek olan Fode Koita'ydı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'da forvet transferi tamam! Süper Lig'in yıldızıyla anlaştılar

30 yaşındaki santrforu devre arasında da kadrosuna katmak isteyen ancak istediği sonucu elde edemeyen bordo- mavililer, sezon sonu için yeni bir girişim daha yapmıştı.

Trabzonspor'da forvet transferi tamam! Süper Lig'in yıldızıyla anlaştılar

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kadrosunda görmeyi istediği tecrübeli futbolcuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Trabzonspor'da forvet transferi tamam! Süper Lig'in yıldızıyla anlaştılar

Trabzonspor kurmaylarına Kasımpaşa ile sözleşme yenilemeyeceğini söyleyen Koita'nın kendisine yapılan teklifi önemli oranda kabul ettiği belirtildi.

Trabzonspor'da forvet transferi tamam! Süper Lig'in yıldızıyla anlaştılar

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Gineli futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşma sağlandı ancak resmi imzaların atılması için ligin bitmesi bekleniyor. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmış, daha sonra affedilmişti.

Trabzonspor'da forvet transferi tamam! Süper Lig'in yıldızıyla anlaştılar

Koita kariyerinde Kasımpaşa'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn kulüplerinin formalarını giymişti. Tecrübeli futbolcu, Gine Milli Takımı'nda ise 4 kez oynadı.

Trabzonspor'da forvet transferi tamam! Süper Lig'in yıldızıyla anlaştılar

1.86 boyundaki hücum futbolcusunun, Trabzonspor'a gelmek için İstanbul ekibinin yeni sözleşme teklifini reddettiği belirtiliyor. Fransız pasaportu da bulunan Koita, bordo-mavili formaya çok yakın.