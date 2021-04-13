Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Kapılarımız Cenk Tosun'a her zaman açık
Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanı Emre Kocadağ, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sağ diz tendonu kopan ve dün ameliyat edilen Cenk Tosun'u hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından Çebi ve Kocadağ ile milli golcünün doktoru açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'a kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Çebi, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise "Takımın morali çok iyi. Kendilerini çok iyi ve hazır hissediyorlar. Ama daha 8 maç var. Rakiplerin de gücü ortada. Şampiyon olmadan 'şampiyon olduk' diyemeyiz. Rakiplerimize saygı duymak zorunydayız. Şampiyonluk yarışında rakiplerden bir adım öndeyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Moral vermeye çalıştık, toparlayacak en kısa zamanda. Futbol bu, futbolun fıtratında bunlar var. Olmasa çok iyiydi ama bazen bazı şeyleri kabullenebilen beyinler daha çabuk tedavi ederler ayaklarını bacaklarını. İnşallah öyle olacağını umuyorum, kendisine de söyledim. Öncelikle doktorumuza ve gösterdikleri ihtimamma çok teşekkür ederim.
Çok başarılı bir ameliyat geçirmiş. Kiralık bile olsa o bizim çocuğumuz. O açıdan biz her türlü sıkıntı ve üzüntü çekiyoruz. Ve kendisine de ifade ettim: Bu kapı sonuna kadara kendisine istediği her an her dönemde sonuna kadar açıktır. Bu onun için yeterli bir moral olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da içtenlikle söyledik camia olarak" dedi.
"ŞAMPİYON OLDUK DİYEMEYİZ"
Çebi, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise "Takımın morali çok iyi. Kendilerini çok iyi ve hazır hissediyorlar. Ama daha 8 maç var. Rakiplerin de gücü ortada. Şampiyon olmadan 'şampiyon olduk' diyemeyiz. Rakiplerimize saygı duymak zorunydayız. Şampiyonluk yarışında rakiplerden bir adım öndeyiz" değerlendirmesinde bulundu.
"ŞU ANDA SÖZLEŞMELER GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"
Takıma büyük katkı sunan Rachid Ghezzal'ın bonservisinin alınıp alınmayacağı yönündeki soruya ise Ahmet Nur Çebi, "Sadece Ghezzal değil. Diğer futbolcularımın da çok katkısı var. Onlarda da kontrat bekleyen isimler var. Ghezzal'ın başarısı ortada ama bir bütün olarak bakıyoruz. Şu anda sözleşmeler gündemimizde değil. Yolumuza devam etmek için her türlü arzu ve isteğimiz var" karşılığını verdi.