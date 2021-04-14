Usta spor yazarından çok çarpıcı iddia: "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar!"
Son haftalarda üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından kararları tartışılmaya başlanan Fatih Terim ile ilgili Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Tüzemen kaleme aldığı yazıda "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar" derken, hakemlerle ilgili de konuşulacak detaylara yer verdi. İşte o yazı...
14.04.2021 09:31
- Son Güncelleme: 14.04.2021 09:31
Galatasaray Başkanı maalesef Amerika'yı yeniden keşfediyor gibi konuştu. Yıllardır hakemler hata yapıyorlar ama bedelini MHK ve üyeleri ödüyor. Yani hakemler hancı, MHK'ler yolcu. Hakem dünyası içinde çok ciddi bir gruplaşma var.
Trabzon'un Başakşehir'e kaybettiği şampiyonlukta 6-7 hakem resmen ligi dizayn etti hatta hakemlerden biri beni arayıp "Bu işin içinde ben yokum" dedi. Aynı hakemler yine ligi dizayn ediyorlar.
Geçen sezon haziranda başlayan ligde Galatasaray'ın kafasını koparmışlardı. Şimdi de zirvenin iki takımla devam etmesi için Galatasaray'a ayak oyunları yapılıyor. Bunların hepsi organize işler.
FIFA hakemi Ali Palabıyık'a FIFA olmayan Arslanboğa talimat veriyor. Galatasaray Başkanı söylediklerinde haklı ama çok geç kaldı. Galatasaray geçmişte "Hakemler de insandır hata yapar" bildirisini yayınlayan kulüplere karşı masaya yumruğunu sert vurmalıydı.
Görünen şu; Galatasaray'ı devre dışı bırakıp özellikle Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar. Bu konuda da genç bazı teknik adamlar çok ciddi iş birliği yapıyorlar.