Usta spor yazarından çok çarpıcı iddia: "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar!"

Son haftalarda üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından kararları tartışılmaya başlanan Fatih Terim ile ilgili Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Tüzemen kaleme aldığı yazıda "Fatih Terim'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar" derken, hakemlerle ilgili de konuşulacak detaylara yer verdi. İşte o yazı...

14.04.2021 09:31 - Son Güncelleme: 14.04.2021 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





