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Haberler Spor Trabzonspor'da flaş Ekuban iddiası! Geri mi dönüyor?

Trabzonspor'da flaş Ekuban iddiası! Geri mi dönüyor?

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ | Süper Lig'de 12 maç sonunda topladığı 30 puanla zirvede bulunan Trabzonspor, transfer çalışmalarına da başladı. Sezon başında bordo mavili ekipten ayrılan Ekuban'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

10.11.2021 21:10 - Son Güncelleme: 10.11.2021 21:10
Trabzonspor’da flaş Ekuban iddiası! Geri mi dönüyor?

Trabzonspor'dan Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, İtalya'da bekleneni veremedi.

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Trabzonspor’da flaş Ekuban iddiası! Geri mi dönüyor?

Caleb Ekuban, Trabzonspor'daki günlerinden çok uzakta bir oyun sergiledi. 9 müsabakada ter döken Ganalı hücumcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi.

Trabzonspor’da flaş Ekuban iddiası! Geri mi dönüyor?

Afrika basınında yer alan haberde, İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın Ekuban'ı kiralık olarak Trabzonspor'a göndermeye planladığı yazıldı.

Trabzonspor’da flaş Ekuban iddiası! Geri mi dönüyor?

Ekuban için son kararın ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'da olduğu iddia edildi.

Trabzonspor’da flaş Ekuban iddiası! Geri mi dönüyor?

"ZAMANLAMASI YANLIŞ"
Abdullah Avcı, Ekuban'ın transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Ekuban ayrıldı, ona hayırlı olsun. Buraya hizmet etmiştir, faydalı olmuştur.

Trabzonspor’da flaş Ekuban iddiası! Geri mi dönüyor?

Bir sene sonra mukavelesi bitecekti ve kulübe para kazandırmıştır ama zamanlaması yanlış olmuştur. Bunu da kendisiyle paylaştığım için burada paylaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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