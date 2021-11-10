Trabzonspor'da flaş Ekuban iddiası! Geri mi dönüyor?
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ | Süper Lig'de 12 maç sonunda topladığı 30 puanla zirvede bulunan Trabzonspor, transfer çalışmalarına da başladı. Sezon başında bordo mavili ekipten ayrılan Ekuban'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
10.11.2021 21:10
- Son Güncelleme: 10.11.2021 21:10
Caleb Ekuban, Trabzonspor'daki günlerinden çok uzakta bir oyun sergiledi. 9 müsabakada ter döken Ganalı hücumcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi.
Afrika basınında yer alan haberde, İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın Ekuban'ı kiralık olarak Trabzonspor'a göndermeye planladığı yazıldı.
"ZAMANLAMASI YANLIŞ"
Abdullah Avcı, Ekuban'ın transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Ekuban ayrıldı, ona hayırlı olsun. Buraya hizmet etmiştir, faydalı olmuştur.