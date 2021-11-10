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Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den Cezayir basınına flaş sözleşme açıklaması

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray formasıyla son maçlardaki performansı dikkat çeken Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı ekipteki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkesinin basınına konuşan Feghouli, "Burada kalmak istiyorum" dedi.

10.11.2021 19:03 - Son Güncelleme: 10.11.2021 19:05
Galatasaray’ın yıldızı Feghouli’den Cezayir basınına flaş sözleşme açıklaması

Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli, Cibuti ve Burkina Faso maçları için Cezayir'e gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’ın yıldızı Feghouli’den Cezayir basınına flaş sözleşme açıklaması

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Feghouli, sezon sonunda Galatasaray'la sona eren sözleşmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın yıldızı Feghouli’den Cezayir basınına flaş sözleşme açıklaması

İŞTE O AÇIKLAMA:
Lazio'ya karşı kazandık, Marsilya'da berabere kaldık, grubumuzun birincisiyiz, maçları peş peşe alarak böyle devam etmemiz gerekiyor.

Galatasaray’ın yıldızı Feghouli’den Cezayir basınına flaş sözleşme açıklaması

Şu an için doğru yolda ilerliyoruz. Genç bir takımız var ve birçok arkadaşımız bu seviyleri yeni keşfediyor. Bu bizim için olumlu.

Galatasaray’ın yıldızı Feghouli’den Cezayir basınına flaş sözleşme açıklaması

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"
Haziran ayına kadar sözleşmem var ve burada kalmak istiyorum. Bu bir sır değil. İstanbul'daki hayatımı seviyorum. Galatasaray benim evim. Burada şampiyonluklar kazandım, bu kulüpte, bu şehirde, bu ülkede kendimi iyi hissediyorum.

Galatasaray’ın yıldızı Feghouli’den Cezayir basınına flaş sözleşme açıklaması

32 yaşına geldim fakat hala futbol için verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum.

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