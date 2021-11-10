Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den Cezayir basınına flaş sözleşme açıklaması
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray formasıyla son maçlardaki performansı dikkat çeken Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı ekipteki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkesinin basınına konuşan Feghouli, "Burada kalmak istiyorum" dedi.
10.11.2021 19:03
- Son Güncelleme: 10.11.2021 19:05
Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli, Cibuti ve Burkina Faso maçları için Cezayir'e gitti.
Ülke basınına açıklamalarda bulunan Feghouli, sezon sonunda Galatasaray'la sona eren sözleşmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
"BURADA KALMAK İSTİYORUM"
Haziran ayına kadar sözleşmem var ve burada kalmak istiyorum. Bu bir sır değil. İstanbul'daki hayatımı seviyorum. Galatasaray benim evim. Burada şampiyonluklar kazandım, bu kulüpte, bu şehirde, bu ülkede kendimi iyi hissediyorum.