Trabzonspor'da dev operasyonun düğmesine basıldı! Abdullah Avcı listeyi verdi
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak zirve yarışından uzak kalan, ardından yeni hocası Abdullah Avcı ile de kupaya havlu atan Trabzonspor'da Avcı'nın "Kadro kalitesiyle ilgili sorunlar var" sözü gündeme oturdu. Tecrübeli teknik adamın ara transfer dönemi için yönetime listesini sunduğu ve bordo-mavili yönetimin de transfer operasyonunun düğmesine bastığı öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltı atışları sonunda Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaşanıyor. Lige kötü başlayan ve 12 haftada sadece 3 galibiyet alabilen bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek müzesine taşıdığı Türkiye Kupası'na da ilk maçta havlu atarken, şapkalar öne kondu.
Rakamın 5-6'yı bulması bekleniyor. Avcı, takviye çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Yeni bir kadro mühendisliği tasarlayacağız ve kadro kalitesini yeniden oluşturacağız. Geçen seneki ile bu sezonki kadro arasında ciddi kalite farkı var. Oyun ile ilgili sorunlar da var. Ancak bu planlı şekle dönüştü" diye konuştu.
FORVET KALMADI
Fırtına'da sakatlık kabusu yine hortladı. Hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi takımda sağlam forvet oyuncusu kalmadı. Plaza, Nwakaeme, Djaniny, Ekuban ve Afobe'nin maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Adana Demirspor maçına 11'de başlayan Plaza da aldığı darbe ile karşılaşmaya devam edemedi.