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Trabzonspor'da dev operasyonun düğmesine basıldı! Abdullah Avcı listeyi verdi

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak zirve yarışından uzak kalan, ardından yeni hocası Abdullah Avcı ile de kupaya havlu atan Trabzonspor'da Avcı'nın "Kadro kalitesiyle ilgili sorunlar var" sözü gündeme oturdu. Tecrübeli teknik adamın ara transfer dönemi için yönetime listesini sunduğu ve bordo-mavili yönetimin de transfer operasyonunun düğmesine bastığı öğrenildi.

18.12.2020 09:15 - Son Güncelleme: 18.12.2020 09:15
Trabzonspor'da dev operasyonun düğmesine basıldı! Abdullah Avcı listeyi verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltı atışları sonunda Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaşanıyor. Lige kötü başlayan ve 12 haftada sadece 3 galibiyet alabilen bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek müzesine taşıdığı Türkiye Kupası'na da ilk maçta havlu atarken, şapkalar öne kondu.

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Trabzonspor'da dev operasyonun düğmesine basıldı! Abdullah Avcı listeyi verdi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Kadro mühendisliği ile ve kadro kalitesiyle ilgili sorunlar var" sözleri yönetimde şaşkınlık yaratsa da devre arasında takımda ciddi operasyon yapılması bekleniyor.

Trabzonspor'da dev operasyonun düğmesine basıldı! Abdullah Avcı listeyi verdi

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Transfer çalışmalarıyla ilgili tüm yetkininin verildiği Abdullah Avcı'nın yönetime verdiği gidecek oyuncular listesine yeni eklemeler yapacağı ve devre arasındaki talebi olan 4 transfer sayısını da artıracağı ifade edildi.

Trabzonspor'da dev operasyonun düğmesine basıldı! Abdullah Avcı listeyi verdi

Rakamın 5-6'yı bulması bekleniyor. Avcı, takviye çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Yeni bir kadro mühendisliği tasarlayacağız ve kadro kalitesini yeniden oluşturacağız. Geçen seneki ile bu sezonki kadro arasında ciddi kalite farkı var. Oyun ile ilgili sorunlar da var. Ancak bu planlı şekle dönüştü" diye konuştu.

Trabzonspor'da dev operasyonun düğmesine basıldı! Abdullah Avcı listeyi verdi

FORVET KALMADI
Fırtına'da sakatlık kabusu yine hortladı. Hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi takımda sağlam forvet oyuncusu kalmadı. Plaza, Nwakaeme, Djaniny, Ekuban ve Afobe'nin maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Adana Demirspor maçına 11'de başlayan Plaza da aldığı darbe ile karşılaşmaya devam edemedi.

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