Trabzonspor'da dev operasyonun düğmesine basıldı! Abdullah Avcı listeyi verdi

Rakamın 5-6'yı bulması bekleniyor. Avcı, takviye çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Yeni bir kadro mühendisliği tasarlayacağız ve kadro kalitesini yeniden oluşturacağız. Geçen seneki ile bu sezonki kadro arasında ciddi kalite farkı var. Oyun ile ilgili sorunlar da var. Ancak bu planlı şekle dönüştü" diye konuştu.

