Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı: Eğer Erol Bulut giderse...

Amma velakin bu pozisyonları yazmışlar ama bu pozisyonların bir de yorumları var. Kanun yorum değil, elle oynama diyor. Ama oynuyor mu oynamıyor mu. Vurursa diyor. Vuruyor mu vurmuyor mu? Bunları çözecek olan insan, yani hakem. Türkiye'de şu anda maç satan hakem olduğuna inanmıyorum. Kapasitesiz, kalitesiz hakem olduğuna inanıyorum. Neden? Çünkü şu andaki hakem klasmanlarında yüzde 70'i belki daha fazlası torpille yükseldi. Hep akraba ilişkileri. Bunlara iş ortaklıklarını da katabilirsiniz.

