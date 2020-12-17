Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı: Eğer Erol Bulut giderse...
Son haftalarda üst üste aldığı kötü sonuçlar sonucu Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un adı tartışma konusu oldu. Taraftarlar tarafından takımdan gönderilmesi istenen Erol Bulut'un yerine takımın başına gelmesi muhtemel ismi Erman Toroğlu açıkladı. İşte Fotomaç yazarı ve A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu'na göre Fenerbahçe'nin muhtemel hocası...
VAR yoktu, mertlik de yoktu. Büyükler, küçükleri çıtır çıtır yiyordu. VAR geldi, küçükler de ağlıyor ama esas ağlayan yine büyükler. Neden? VAR ile beraber ofsayttan gol atma olayı bitti. Kornere çıkma, taca çıkma olayı da bitti. Geriye ne kaldı? Penaltı var mı yok mu? Burada olayı çözecek adam kim? Hakem. Çözemezse VAR.
Amma velakin bu pozisyonları yazmışlar ama bu pozisyonların bir de yorumları var. Kanun yorum değil, elle oynama diyor. Ama oynuyor mu oynamıyor mu. Vurursa diyor. Vuruyor mu vurmuyor mu? Bunları çözecek olan insan, yani hakem. Türkiye'de şu anda maç satan hakem olduğuna inanmıyorum. Kapasitesiz, kalitesiz hakem olduğuna inanıyorum. Neden? Çünkü şu andaki hakem klasmanlarında yüzde 70'i belki daha fazlası torpille yükseldi. Hep akraba ilişkileri. Bunlara iş ortaklıklarını da katabilirsiniz.
Bunu kim düzeltecek? MHK. Peki MHK'dekiler oralara nasıl gelmişler. Bazıları FIFA olmuş, bazıları olmamış. Bir bakın bakalım. O zaman sorunun çözümü belli. Sahadaki hakemle, VAR'daki hakem, hangisi futbolun inceliklerini biliyor. Hangisi futbol hakemi. Sahadaki hakem ve VAR'daki hakem tayin edilirken öpüştürme doğru yapılmalı.