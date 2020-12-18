Fatih Terim'den Karagümrük maçında sürpriz tercih! İşte Karagümrük - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray bir diğer İstanbul temsilcisi olan Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. Haftanın açılış karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Zorlu maç öncesi Galatasaray'da 3 isim koronavirüs hastalığı nedeniyle kadroda olmayacak. Karagümrük'te ise toplamda 7 futbolcu sakatlık ve cezalar nedeniyle kadroda yer alamayacak. Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada 16 puan toplayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir tercih yaparak, hastalıktan dönen futbolculara ilk 11'de şans vermeyeceği öğrenildi. İşte Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bugün saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maçta Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Galatasaray'da hedef hem 3 puanla zirve yarışını hem de namağlup seriyi sürdürmek. Son mağlubiyetini ligin 5'inci haftasında Alanya karşısında yaşayan sarıkırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
FATİH TERİM'İN KOZU DIAGNE
Radamel Falcao'nun yokluğunda Mbaye Diagne sahneye çıktı. Senegalli futbolcu şu ana kadar ligde 5 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu bu golleri ligde son 3 hafta kaydetti. Bu sezon Avrupa Ligi eleme maçlarından 2 golü de bulunan Mbaye Diagne bugün de Terim'in gol silahı olacak.
KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER