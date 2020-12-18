Fatih Terim'den Karagümrük maçında sürpriz tercih! İşte Karagümrük - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

FATİH TERİM'İN KOZU DIAGNE

Radamel Falcao'nun yokluğunda Mbaye Diagne sahneye çıktı. Senegalli futbolcu şu ana kadar ligde 5 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu bu golleri ligde son 3 hafta kaydetti. Bu sezon Avrupa Ligi eleme maçlarından 2 golü de bulunan Mbaye Diagne bugün de Terim'in gol silahı olacak.

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER