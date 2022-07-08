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Trabzonspor'da Cheikhou Kouyaté bombası!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, hem Avrupa'da olabilecek en iyi noktaya ulaşmak, hem de ligi tekrar şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Gelecek sezon çok fazla maça çıkacak olan bordo mavililer, muhtemel sakatlık ve cezaların takıma sıkıntı yaratmaması için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Trabzonspor'un gündemine Cheikhou Kouyate geldi. Peki Kouyate kimdir? Detaylar haberimizde...

08.07.2022 09:12 - Son Güncelleme: 08.07.2022 09:12
Trabzonspor’da Cheikhou Kouyaté bombası!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezonki hedef tekrar şampiyon olmak...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor’da Cheikhou Kouyaté bombası!

Abdullah Avcı ile çalışmalarına devam eden bordo mavililer, sezon öncesi kampı için Slovenya'da bulunuyor.

Trabzonspor’da Cheikhou Kouyaté bombası!

Takımdan ayrılan Nwakaeme'nin yerini Trezeguet ile dolduran Trabzonspor, transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor’da Cheikhou Kouyaté bombası!

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Karadeniz ekibinin uzun süredir istediği fakat bir türlü kadrosuna katamadığı Cheikhou Kouyate ile görüşmeler yeniden başladı.

Trabzonspor’da Cheikhou Kouyaté bombası!

MENAJERİ İSTANBUL'DA

İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Senegalli oyuncunun menajerinin İstanbul'da olduğu belirtildi.

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