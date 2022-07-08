Trabzonspor'da Cheikhou Kouyaté bombası!
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, hem Avrupa'da olabilecek en iyi noktaya ulaşmak, hem de ligi tekrar şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Gelecek sezon çok fazla maça çıkacak olan bordo mavililer, muhtemel sakatlık ve cezaların takıma sıkıntı yaratmaması için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Trabzonspor'un gündemine Cheikhou Kouyate geldi. Peki Kouyate kimdir? Detaylar haberimizde...
08.07.2022 09:12 - Son Güncelleme: 08.07.2022 09:12
Takımdan ayrılan Nwakaeme'nin yerini Trezeguet ile dolduran Trabzonspor, transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.