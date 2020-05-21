Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri! Lige verilen arada gelecek yılın planlamasını yapan Trabzonspor, Premier Lig'de forma giyen bir ismi takibe aldı. Sörloth, Ekuban gibi isimlerle hedefi 12'den vuran bordo mavili ekip, Leicester City'de forma giyen yıldız orta saha için harekete geçti. İşte detaylar...
21.05.2020 10:24
- Son Güncelleme: 21.05.2020 10:25
Transferde yaptığı nokta atışı hamlelerle dikkat çeken Trabzonspor, İngiltere pazarında kendine doğru bir kapı bulmuştu.
Alexander Sörloth, Caleb Ekuban gibi potansiyelli gençleri kadrosuna katan bordo-mavililer, Badou Ndiaye gibi bir tecrübeyi de renklerine bağlamıştı.
Fotomaç'ın haberine göre Ada'dan yaptığı alışverişlerden memnun olan Trabzonspor bir süredir Leicester City'nin orta saha oyuncusu Nampalys Mendy ile ilgileniyor.
Fransız ön liberonun kontratı sezon sonu bitiyor. Karadeniz Fırtınası haricinde birçok kulüp de 28 yaşındaki oyuncunun peşinde.
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Nampalys Mendy transferinde Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis de devrede.