RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Spor Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü forvet! İtalyanlar duyurdu

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü forvet! İtalyanlar duyurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe'de yönetim, önümüzdeki sezon ipi göğüsleyecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertli ekipte taraftarları heyecanlandıran transfer haberi İtalya'dan geldi. İtalyan basınının iddiasına göre Fenerbahçe Serie A'da forma giyen dünyaca ünlü bir forveti gündemine aldı. İşte detaylar...

21.05.2020 09:07 - Son Güncelleme: 21.05.2020 09:11
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü forvet! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe kolları sıvadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü forvet! İtalyanlar duyurdu

Yeni teknik direktörünü belirlemek için birçok isimle görüşen sarı-lacivertli yönetim, kadroya yapılacak takviyeler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü forvet! İtalyanlar duyurdu

Fotomaç'ın haberine göre yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'nin, transferde dev bir hamleye hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü forvet! İtalyanlar duyurdu

HIGUAIN BOMBASI!
İtalyan basını, Juventus'un golcü ismi Gonzalo Higuain için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü forvet! İtalyanlar duyurdu

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı da olan Juventus Başkanı Gianni Agnelli ile geçen hafta yapılan ECA toplantısı öncesinde görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Arjantinli golcünün durumunu araştırdığı öne sürüldü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan Shaqiri bombası! Şampiyonlar Ligi'nin çileği olacak
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan Shaqiri bombası! Şampiyonlar Ligi'nin çileği olacak