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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü forvet! İtalyanlar duyurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe'de yönetim, önümüzdeki sezon ipi göğüsleyecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertli ekipte taraftarları heyecanlandıran transfer haberi İtalya'dan geldi. İtalyan basınının iddiasına göre Fenerbahçe Serie A'da forma giyen dünyaca ünlü bir forveti gündemine aldı. İşte detaylar...

21.05.2020 09:07 - Son Güncelleme: 21.05.2020 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





