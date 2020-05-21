RAMAZAN İMSAKİYE
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Beşiktaşlı Gökhan Gönül günler sonra ilk kez konuştuğu iddia edilmişti: Benden duymadığınız sürece...

Son günlerin Caner Erkin'le beraber en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gökhan Gönül sessizliğini bozdu. Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül sessizliğini bozdu siyah-beyazlı kulüpten şu ana kadar kendisine bir teklif gelmemesine serzenişte bulundu. Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Gökhan Gönül itirafları çok konuşulacak cinsten.

21.05.2020 16:14 - Son Güncelleme: 21.05.2020 16:38
Beşiktaşlı Gökhan Gönül günler sonra ilk kez konuştuğu iddia edilmişti: Benden duymadığınız sürece...

Fenerbahçe formasıyla tam 9 sezon forma giydikten sonra 2016-17 sezonundan itibaren Beşiktaş'ta başarıyla görev yapan Gökhan Gönül'ün, Kara Kartal'la sözleşmesi dönem sonunda bitecek...

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Beşiktaşlı Gökhan Gönül günler sonra ilk kez konuştuğu iddia edilmişti: Benden duymadığınız sürece...

'FENERBAHÇE'DEN AYRILDIĞIM...'

Milliyet'in haberine göre; Başarılı oyuncunun, konuyla ilgili olarak yakın çevresine, "Aynı Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim... Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Sözleşmeyle alakalı olarak ne süre soran oldu ne de rakam..." ifadelerini iddia edilmişti.

Beşiktaşlı Gökhan Gönül günler sonra ilk kez konuştuğu iddia edilmişti: Benden duymadığınız sürece...

İLK PAYLAŞIM YAPTI

Tüm yaşananların ardından Gökhan Gönül kariyerine dair ilk kez açıklama yaptı. Gökhan Gönül açıklamasın şu ifadeleri kullandı:

"Ne yakın dönemde ne de günümüzde güncel ya da geleceğimle alakalı hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmamıştır."

Beşiktaşlı Gökhan Gönül günler sonra ilk kez konuştuğu iddia edilmişti: Benden duymadığınız sürece...

Profesyonel olarak 19 yıldır yeşil sahalarda forma giyen Gökhan Gönül, planlamasını şimdiden yapmış...

Beşiktaşlı Gökhan Gönül günler sonra ilk kez konuştuğu iddia edilmişti: Benden duymadığınız sürece...

Futbol kariyerine 2 yıl daha devam etme kararı alan Gökhan, hem ilerleyen yaşı hem de koronavirüs süreci sebebiyle kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı sebebiyle maaş konusunda Beşiktaş Yönetimi'yle orta yolu bulabileceğine emin...

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