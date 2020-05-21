Beşiktaşlı Gökhan Gönül günler sonra ilk kez konuştuğu iddia edilmişti: Benden duymadığınız sürece...
Son günlerin Caner Erkin'le beraber en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gökhan Gönül sessizliğini bozdu. Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül sessizliğini bozdu siyah-beyazlı kulüpten şu ana kadar kendisine bir teklif gelmemesine serzenişte bulundu. Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Gökhan Gönül itirafları çok konuşulacak cinsten.
21.05.2020 16:14
- Son Güncelleme: 21.05.2020 16:38
'FENERBAHÇE'DEN AYRILDIĞIM...'
Milliyet'in haberine göre; Başarılı oyuncunun, konuyla ilgili olarak yakın çevresine, "Aynı Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim... Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Sözleşmeyle alakalı olarak ne süre soran oldu ne de rakam..." ifadelerini iddia edilmişti.
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