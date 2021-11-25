Trabzonspor'a müjde İspanya'dan geldi! Transfer olasılığı artıyor
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ | Süper Lig'de zirvede bulunan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin sezon başında istediği Real Betis'in yıldız ismi Cristian Tello için bir kez daha devreye girildi. İspanyol basınından ise 30 yaşındaki futbolcu hakkında bordo-mavililere müjde gibi bir haber geldi. İşte detaylar...
25.11.2021 12:13
- Son Güncelleme: 25.11.2021 12:13
Trabzonspor'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Süper Lig'de liderlik koltuğunun keyfini süren bordo- mavilileri üzen gelişme Gervinho'da yaşanmıştı.
Çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Fildişili yıldızın yerine bir takviye yapılacak. Abdullah Avcı'nın yönetime verdiği geniş listenin ilk basamağında Cristian Tello'nun adı yazılı. Sezon başında uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak Real Betis ile birlikte bonservisinin yüzde 25'ine sahip Barcelona'nın inadı kırılmamıştı.
Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; teknik direktör Pellegrinin'nin gözünden düşen İspanyol futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağı ve Trabzonspor'un bu transferde en istekli kulüp olduğu aktarıldı.