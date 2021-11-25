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Haberler Spor Pire'de kritik rövanş! İşte Olympiakos-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Pire'de kritik rövanş! İşte Olympiakos-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak. İşte Pereira'nın kritik maçta sahaya süreceği muhtemel 11.

takvim.com.tr
AA
25.11.2021 11:41 - Son Güncelleme: 25.11.2021 11:54
Pire’de kritik rövanş! İşte Olympiakos-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor.

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Pire’de kritik rövanş! İşte Olympiakos-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Pire’de kritik rövanş! İşte Olympiakos-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.

Pire’de kritik rövanş! İşte Olympiakos-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

Pire’de kritik rövanş! İşte Olympiakos-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek.

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