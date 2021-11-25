Pire'de kritik rövanş! İşte Olympiakos-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak. İşte Pereira'nın kritik maçta sahaya süreceği muhtemel 11.
25.11.2021 11:41
- Son Güncelleme: 25.11.2021 11:54
Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.
Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.
D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek.