Galatasaray - Marsilya CANLI ANLATIM İZLE
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Marsilya'yı konuk ediyor. Hakem Tobias Stieler yönetiminde Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet. Galatasaray - Marsilya UEFA Avrupa Ligi maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte GS - OM müsabaksaına ilişkin merak edilen tüm detaylar...
25.11.2021 18:44
- Son Güncelleme: 25.11.2021 19:30
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.
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Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetiminde oynanan mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.