Son dakika Galatasaray haberleri... İbrasızlık kararı Feghouli’yi de vurdu!

Öte yandan kadro planlamasında sadece Feghouli değil birçok oyuncunun da yönetim ve olası teknik adam değişikliğinden etkilenebileceği belirtiliyor.

Galatasaray'la sözleşmesinin 5. yılında olan ve 3.8 milyon Euro ile takımın en fazla kazanan oyuncusu konumunda olan Sofiane Feghouli'nin kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı biliniyor.